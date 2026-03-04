"Le Bigdil" : Spéciale ski sur RMC Story vendredi 6 mars 2026 avec Vincent Lagaf'

Vendredi 6 mars 2026 à 21:10, Vincent Lagaf' présentera un nouveau numéro inédit du jeu "Le Bigdil" qui prend cette semaine de l'altitude pour une spéciale « Ski ».

C'est le jeu emblématique qui a marqué des générations, réunissant chaque soir des millions de téléspectateurs autour de Vincent Lagaf’ et de son incontournable complice Bill, pour tenter leur chance et découvrir les surprises cachées derrière le rideau.

Après un retour triomphal, place à la nouvelle saison qui vous réserve beaucoup de surprises...

"Le Bigdil" vous embarque dans une série d’épisodes entièrement thématiques, avec encore plus de jeux, plus de danses, et bien sûr, toujours des voitures à gagner... L’émission monte en puissance avec une centaine de nouveaux jeux créés pour défier les candidats dans une atmosphère survoltée, festive et totalement déjantée !

Spéciale Ski

Cette semaine, Le Bigdil prend de l’altitude avec une spéciale ski pleine de surprises et de dérapages contrôlés.

Aux commandes, Vincent Lagaf' mène la danse avec son énergie habituelle, tandis que Bill, fidèle à sa réputation de grand radin, veille jalousement sur les cadeaux… et sur chaque euro mis en jeu.

Entre épreuves cultes et défis spectaculaires, les candidats devront faire les bons choix pour aller le plus loin possible dans les épreuves de ce numéro, entre la boule à neige, le mastermind et le covoiturage ski…

À la clé : de l’argent, des cadeaux incroyables et, peut-être, le rêve ultime… la mythique voiture.

Une soirée joyeuse et animée à partager en famille !