"Le plus beau jour" de David Foenkinos à revoir sur France 4 dimanche 8 mars 2026

Dimanche 8 mars 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "Le plus beau jour" une pièce de théâtre de David Foenkinos avec Marie-Julie Baup, Constance Dollé, Arié Elmaleh et Davy Sardou.

L'histoire en quelques lignes...

Nathalie (Constance Dollé) n'a pas accouché depuis deux heures que son mari Pierre (Davy Sardou) lui apprend la venue imminente de son ami Michel (Arié Elmaleh) qu'il a invité.

Ce dernier arrive. Il n'est pas seul ; sa toute nouvelle amie (Marie-Julie Baup) l'accompagne. Cette visite aussi intempestive que maladroite a un effet cathartique. Les secrets accumulés se déversent, les émotions affleurent et se bousculent : joie, colère, rancœur, peine, bonheur.

L'imprévu bouleverse l'ordre établi. Sens dessus dessous, les uns et les autres éprouvent intimement le sens du mot surprise.