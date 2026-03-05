"Secret Story" sera de retour en 2026, le casting est ouvert, La Voix recherche les futurs habitants

"Secret Story" sera de retour en 2026 sur TFX avec Christophe Beaugrand. Le casting vient d'ouvrir, la Maison des Secrets recherche ses futurs locataires...

Après deux saisons marquantes, Secret Story, l’émission de télé-réalité emblématique, présentée par Christophe Beaugrand, produite par Endemol France, signe son retour en 2026 pour la troisième année consécutive.

Et s’il y a bien une chose qui est sûre, c’est que La Voix est de retour, prête à bousculer toutes les certitudes.

Après une saison 2025 remportée par Romy, La Voix prépare déjà une nouvelle aventure pour les futurs habitants de la Maison des Secrets, qui devront plus que jamais composer avec le doute pour aller au-delà des apparences.

Chasse aux secrets, stratégies audacieuses et missions inattendues… Dès maintenant et plus que jamais, La Voix vous réserve de grandes surprises.

Vous avez un secret hors du commun et vous êtes prêts à le défendre coûte que coûte ? Vous êtes joueur, stratège et prêt à relever tous les challenges de La Voix ? Vous êtes prêts à impressionner La Voix, autant qu’elle aime surprendre ?

Le casting est ouvert, inscrivez-vous dès à présent sur TF1+ : https://shortaudition.net/Secretstory

Et surtout, n'oubliez pas... méfiez-vous des apparences !

C'est tout... pour le moment !