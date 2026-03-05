recherche
Divertissements

"Secret Story" sera de retour en 2026, le casting est ouvert, La Voix recherche les futurs habitants

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 5 mars 2026 197
"Secret Story" sera de retour en 2026, le casting est ouvert, La Voix recherche les futurs habitants

"Secret Story" sera de retour en 2026 sur TFX avec Christophe Beaugrand. Le casting vient d'ouvrir, la Maison des Secrets recherche ses futurs locataires...

Après deux saisons marquantes, Secret Story, l’émission de télé-réalité emblématique, présentée par Christophe Beaugrand, produite par Endemol France, signe son retour en 2026 pour la troisième année consécutive.

Et s’il y a bien une chose qui est sûre, c’est que La Voix est de retour, prête à bousculer toutes les certitudes.

Après une saison 2025 remportée par Romy, La Voix prépare déjà une nouvelle aventure pour les futurs habitants de la Maison des Secrets, qui devront plus que jamais composer avec le doute pour aller au-delà des apparences.

Chasse aux secrets, stratégies audacieuses et missions inattendues… Dès maintenant et plus que jamais, La Voix vous réserve de grandes surprises.

Vous avez un secret hors du commun et vous êtes prêts à le défendre coûte que coûte ? Vous êtes joueur, stratège et prêt à relever tous les challenges de La Voix ? Vous êtes prêts à impressionner La Voix, autant qu’elle aime surprendre ?

Le casting est ouvert, inscrivez-vous dès à présent sur TF1+https://shortaudition.net/Secretstory

Et surtout, n'oubliez pas... méfiez-vous des apparences !

C'est tout... pour le moment !

Dernière modification le jeudi, 05 mars 2026 13:00
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Le mystère d'Oak Island&quot;, la saison 10 diffusée sur RMC Découverte à partir du 7 mars 2026

"Le mystère d'Oak Island", la saison 10 diffusée sur RMC Découverte à partir du 7 mars 2026

05 mars 2026 - 13:27

Sur le même thème...

Les invités de &quot;100% logique&quot; samedi 7 mars 2026 sur France 2 avec Cyril Féraud

Les invités de "100% logique" samedi 7 mars 2026 sur France 2 avec Cyril Féraud

05 mars 2026 - 11:06

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; en Lozère avec Ismaël Khelifa samedi 7 mars 2026 sur France 5 (vidéo)

"Echappées belles" en Lozère avec Ismaël Khelifa samedi 7 mars 2026 su…

05 mars 2026 - 11:55 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...