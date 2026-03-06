recherche
Divertissements

"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 8 mars 2026 sur France 3

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 6 mars 2026 119
"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 8 mars 2026 sur France 3

Dimanche 8 mars 2026 à 13:35 sur France 3, Michel Drucker présentera un nouveau numéro de "Vivement Dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

"Vivement dimanche" reste fidèle à son concept célèbre et populaire. Ce rendez-vous incontournable du dimanche met en lumière les talents d’hier, d’aujourd’hui et de demain : chanteurs, acteurs, humoristes...

Une fois par mois, un hommage est rendu à nos chers disparus. Un de ses proches légitimes est aux côtés de Michel pour en parler et retracer les grands moments de sa carrière.

Ce dimanche 8 mars 2026, en première partie, Michel Drucker recevra : Benjamin Castaldi, Olivier Ménard, Gaël Leforestier, Jean-Pierre Castaldi, Catherine Jacob, Philippe Lellouche, Jeanne Cherhal.

En seconde partie, Michel Drucker recevra : Jérémy Ferrari, Roselyne Bachelot, Laurent Ruquier, Karina Marimon et Emmanuel Chaunu.

Dernière modification le vendredi, 06 mars 2026 13:12
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Invités des émissions, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Enquête Exclusive&quot; dimanche 8 mars 2026 sur M6, sommaire du magazine

"Enquête Exclusive" dimanche 8 mars 2026 sur M6, sommaire du magazine

06 mars 2026 - 12:58

Sur le même thème...

&quot;Le plus beau jour&quot; de David Foenkinos à revoir sur France 4 dimanche 8 mars 2026

"Le plus beau jour" de David Foenkinos à revoir sur France 4 dimanche 8 mars 2026

06 mars 2026 - 11:56

A ne pas manquer...

&quot;Vivement Dimanche&quot;, les invités de Michel Drucker le 8 mars 2026 sur France 3

"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 8 mars 2026 sur …

06 mars 2026 - 13:10 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...