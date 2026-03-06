recherche
Divertissements

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 8 mars 2026 sur France 2 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 6 mars 2026 133
"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 8 mars 2026 sur France 2 (vidéo)

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 8 mars 2026 à 16:00 pour découvrir un nouveau numéro de son émission "Un dimanche à la campagne". Voici les invités qui seront reçus dans ce nouvel inédit.

Chaque dimanche, Frédéric Lopez reçoit ses invités à la campagne.

Quelque part loin du tumulte, ils se retrouvent le temps d’un week-end.

Un moment hors du temps pour se rencontrer et pour parler d’amour, d’amitié, de la vie.

Dans une maison ouverte à l’inattendu et aux visites surprises, entre émotion et fous rires, chacun dévoile le fil invisible de son histoire.

Dimanche 8 mars 2026, Frédéric Lopez reçoit : Tina Arena, Laurent Mariotte et Booder.

Au programme de ce moment à la campagne : yoga, quelques saveurs partagées et beaucoup de rire.

Une nouvelle fois, attendez-vous à "Un dimanche à la campagne" qui ne ressemble à aucun autre...

Extrait vidéo

Booder revient sur le moment où il a compris sa différence… et raconte comment il en a fait une force pour tracer son propre chemin.

Laurent Mariotte revient sur sa rencontre avec Jacques Martin, un moment décisif qui a marqué le début de son parcours et lancé sa carrière.

Dernière modification le vendredi, 06 mars 2026 13:26
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;The Voice&quot; : TF1 dévoile l'audition de CJM’S sur &quot;Le Poinçonneur des Lilas&quot; version beatbox (vidéo)

"The Voice" : TF1 dévoile l'audition de CJM’S sur "Le Poinçonneur des Lilas" version beatbox (vidéo)

06 mars 2026 - 13:30

Sur le même thème...

&quot;The Voice&quot; : TF1 dévoile l'audition de CJM’S sur &quot;Le Poinçonneur des Lilas&quot; version beatbox (vidéo)

"The Voice" : TF1 dévoile l'audition de CJM’S sur "Le Poinçonneur des Lilas" version beatbox (vidéo)

06 mars 2026 - 13:30

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 8 mars 2026 sur France 2 (vidéo)

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 8 mars 2…

06 mars 2026 - 13:17 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...