"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 8 mars 2026 sur France 2 (vidéo)

Chaque dimanche, Frédéric Lopez reçoit ses invités à la campagne.
Quelque part loin du tumulte, ils se retrouvent le temps d’un week-end.
Un moment hors du temps pour se rencontrer et pour parler d’amour, d’amitié, de la vie.
Dans une maison ouverte à l’inattendu et aux visites surprises, entre émotion et fous rires, chacun dévoile le fil invisible de son histoire.
Dimanche 8 mars 2026, Frédéric Lopez reçoit : Tina Arena, Laurent Mariotte et Booder.
Au programme de ce moment à la campagne : yoga, quelques saveurs partagées et beaucoup de rire.
Une nouvelle fois, attendez-vous à "Un dimanche à la campagne" qui ne ressemble à aucun autre...
|Extrait vidéo
Booder revient sur le moment où il a compris sa différence… et raconte comment il en a fait une force pour tracer son propre chemin.
Laurent Mariotte revient sur sa rencontre avec Jacques Martin, un moment décisif qui a marqué le début de son parcours et lancé sa carrière.