Le spectacle "Authentique" de David Castello-Lopes diffusé sur France 4 lundi 9 mars 2026

Lundi 9 mars 2026 à 21:00, France 4 diffusera le spectacle "Authentique" de David Castello-Lopes capté au Zénith de Paris en juin dernier par Arnaud Emery.

Par son premier spectacle « Authentique », David Castello-Lopes nous invite à rire intelligemment en découvrant l’authenticité des choses qui nous entourent : « Il y a des choses dont on décrète qu’elles sont authentiques et d’autres que l’on rejette comme pas authentiques (comme Nabilla). Il y a des gens qui semblent tout de suite sincères et d’autres qui ont l’air de mentir en permanence, même quand ils ne disent rien. Mais alors pourquoi ? D’où ça vient ? Qu’est-ce que les vrais gens ont de plus que vous ? Je vais vous dire. »