"Mariés au premier regard" lundi 9 mars 2026 sur M6, voici ce qui va se passer dans le 3ème épisode (vidéo)

Pour cette 10ème saison, jamais l’amour ne triomphera autant ! Estelle Dossin et Marie Tapernoux vont plus loin afin de répondre aux espoirs de 16 nouveaux célibataires. Les expertes innovent avec un nouvel algorithme analysant l'attraction physique.
Au programme également : deux mariages simultanés de deux sœurs célibataires, l'union de deux personnes s'étant probablement déjà rencontrées et un couple avec un taux de compatibilité record de 90 % !
Dans le troisième épisode :
Vous allez vivre la rencontre explosive entre Denis et son futur gendre... Comment Antonin, qui était déjà stressé et redoutait d'exposer sa vie devant les caméras, va-t-il réagir devant ce père très impliqué dans l'expérience de sa fille ?
Vous retrouverez Jenna et Laurent, compatibles à 81%, ainsi que leurs proches sous le choc d'avoir appris qu'ils se connaissaient déjà sans doute.
Vous ferez également la connaissance d'Alexandre, un célibataire qui a follement ému les expertes avec son histoire bouleversante. Alexandre a eu une enfance très difficile, marquée par la maltraitance. Il a été sauvé à 12 ans par sa grand-mère qui a obtenu sa garde, créant avec elle un lien profond et inaltérable. Grace à un travail personnel approfondi, il a transformé ses traumatismes en force de caractère, pardonnant son passé sans l’effacer. Cette histoire douloureuse explique son dévouement total envers ses deux fils (13 et 4 ans), qu’il protège avec attention. Son parcours amoureux, alternant entre succès et échecs, illustre sa tendance à s’investir entièrement, parfois au détriment de sa propre protection émotionnelle - son entourage lui reprochant souvent cette précipitation en amour. À 40 ans, Alexandre conserve néanmoins son âme romantique et espère rencontrer une femme indépendante, expérimentée et un peu fantasque pour vivre une passion intense. Sa réaction à l'annonce de sa compabilité sera la preuve que pour lui, cette expérience est bien plus que la recherche du grand amour.
|Extrait vidéo
"J'ai été trahi, j'ai été battu."
Alexandre se confie sur les maltraitances qu’il a subies durant son enfance.