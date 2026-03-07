"Mariés au premier regard" lundi 9 mars 2026 sur M6, voici ce qui va se passer dans le 3ème épisode (vidéo)

Lundi 9 mars 2026 à 21:10, M6 diffusera le troisième épisode de la 10ème saison inédite de "Mariés au premier regard" avec Estelle Dossin et Marie Tapernoux. Voici ce qui va se passer et les premières images...

Pour cette 10ème saison, jamais l’amour ne triomphera autant ! Estelle Dossin et Marie Tapernoux vont plus loin afin de répondre aux espoirs de 16 nouveaux célibataires. Les expertes innovent avec un nouvel algorithme analysant l'attraction physique.

Au programme également : deux mariages simultanés de deux sœurs célibataires, l'union de deux personnes s'étant probablement déjà rencontrées et un couple avec un taux de compatibilité record de 90 % !

Dans le troisième épisode :

Vous allez vivre la rencontre explosive entre Denis et son futur gendre... Comment Antonin, qui était déjà stressé et redoutait d'exposer sa vie devant les caméras, va-t-il réagir devant ce père très impliqué dans l'expérience de sa fille ?

Vous retrouverez Jenna et Laurent, compatibles à 81%, ainsi que leurs proches sous le choc d'avoir appris qu'ils se connaissaient déjà sans doute.

Vous ferez également la connaissance d'Alexandre, un célibataire qui a follement ému les expertes avec son histoire bouleversante. Alexandre a eu une enfance très difficile, marquée par la maltraitance. Il a été sauvé à 12 ans par sa grand-mère qui a obtenu sa garde, créant avec elle un lien profond et inaltérable. Grace à un travail personnel approfondi, il a transformé ses traumatismes en force de caractère, pardonnant son passé sans l’effacer. Cette histoire douloureuse explique son dévouement total envers ses deux fils (13 et 4 ans), qu’il protège avec attention. Son parcours amoureux, alternant entre succès et échecs, illustre sa tendance à s’investir entièrement, parfois au détriment de sa propre protection émotionnelle - son entourage lui reprochant souvent cette précipitation en amour. À 40 ans, Alexandre conserve néanmoins son âme romantique et espère rencontrer une femme indépendante, expérimentée et un peu fantasque pour vivre une passion intense. Sa réaction à l'annonce de sa compabilité sera la preuve que pour lui, cette expérience est bien plus que la recherche du grand amour.

Extrait vidéo

"J'ai été trahi, j'ai été battu."

Alexandre se confie sur les maltraitances qu’il a subies durant son enfance.