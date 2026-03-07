"Détox ta maison" de retour sur TFX le 25 mars 2026 pour de nouveaux défis inédits

Les experts de "Détox ta maison" seront de retour à partir du mercredi 25 mars 2026 à 21:10 sur TFX pour de relever de nouveaux défis inédits et venir aider des familles à vider, trier, ranger en 7 jours chrono !

Au fil des années, les familles qui font appel à ces experts, ont accumulé des milliers d'objets. Chez eux, le bazar est partout. Afin de remettre de l'ordre dans leur maison et dans leur vie, Détox ta maison propose une solution radicale : vider l'intégralité de leur maison dans un immense entrepôt de 1000 m². Et cette saison, plus que jamais, les chiffres donnent le tournis !

Ce dispositif spectaculaire va les aider à faire le tri d'une vie. Les familles devront se débarrasser elles-mêmes de 50% de leurs affaires, en gardant vraiment l'essentiel et surtout, en se séparant enfin du superflu.



Au choix, les familles déposeront leurs affaires dans la case à vendre, ou bien celle de recycler pour faire du bien à la planète, mais surtout ils auront la possibilité de donner à une association et faire ainsi des heureux ! Écologie et Solidarité seront les maitres mots de cette saison.



À l'issue de cette expérience, les familles découvriront une maison impeccablement rangée, où chaque tiroir, chaque placard ont été catégorisés, chaque cm² exploités. Un vrai paradis du rangement pour une nouvelle vie…



Pour les aider dans cette incroyable expérience, une équipe de choc constituée de Elodie Villemus, cheffe d'équipe, PH et Matteo, experts bricolage, Souad experte ménage et les trois expertes rangement dont Tina, nouvelle venue dans l'équipe rangement accompagnée de Fanny et Morgane.

Dans cet épisode inédit, les experts font leur retour et viennent en aide à la famille d'Eléonore et Catherine.

Catherine, de son nom de scène « Katia Tchenko », a longtemps vécu avec sa mère et sa fille Éléonore. Pendant vingt ans, trois générations ont partagé le même appartement, un lieu empli de rires, de souvenirs et d’histoires familiales.

Mais au décès de la grand-mère, tout s’est effondré. Incapable de faire son deuil, Catherine a quitté l’appartement sans avoir la force de trier les affaires de sa mère. Depuis, le lieu est resté à l’abandon, et ce, pendant 18 ans, comme suspendu dans le temps, encombré d’objets et de souvenirs accumulés au fil des années.

Aujourd’hui, un heureux événement vient tout bouleverser : Éléonore attend un bébé. Maman solo, elle souhaite redonner vie à l’appartement familial et a proposé à sa mère d’y emménager à nouveau. Mais impossible d’accueillir un nouveau-né dans un espace aussi saturé.

C’est un défi inédit. Pour la première fois dans Détox ta maison, les experts vont vivre un véritable voyage dans le temps. Ils ont 7 jours pour aider mère et fille à faire le tri de trois vies, et pour transformer un lieu figé dans le passé en un véritable cocon prêt à accueillir la nouvelle génération.