Nouvel inédit de "Taratata 100 % live" le 27 mars 2026 sur France 2, les invités de Nagui

Nagui vous donne rendez-vous sur France 2 vendredi 27 mars 2026 à 22:55 pour un nouvel inédit de "Taratata" 100% live". Voici les artistes qui seront présents à ses côtés.

Pour ce nouveau numéro 100% Live, "Taratata" réunit des artistes au cœur de l’actualité, aux univers affirmés et plusieurs « premières fois » sur le plateau. Autour de Nagui, une affiche contemporaine mêlant figures majeures et nouvelles voix, entre performances inédites et duos inattendus.

Bientôt au Stade de France en mai prochain, Aya Nakamura fait son retour dans "Taratata" avec deux titres marquants : « Carnet d’adresses », extrait de son 5e album « Destinée » sorti fin 2025, et « 40 % », issu de son deuxième opus « Nakamura », chronique d’une relation fragile et déséquilibrée. Véritable icône française à l’aura internationale, en moins de dix ans, elle a imposé un style immédiatement identifiable et redéfini les codes de la pop urbaine française.

Révélation de la scène rap française, Danyl participe pour la première fois à l’émission avec « Brouillon », tiré de son album « Zmig » sorti en janvier. Entre raï, pop, R’n’B et rap, il explore les questions d’identité et d’héritage dans un morceau introspectif.

Étoile montante de la scène francophone, Héléna entre dans l’univers de "Taratata" avec « Capuche », extrait de la réédition de son premier album « Hélé ». Elle y aborde le harcèlement de rue, dans un texte intime et engagé. Elle retrouve ensuite Styleto pour une relecture délicate de « Couleur menthe à l’eau » d’Eddy Mitchell, transformant ce classique en parenthèse suspendue.

Passée des écrans à la scène, Styleto interprète à son tour « Problème problème », extrait de son EP « La fille qui a plus mal » sorti le 6 mars, un titre pop à l’énergie dansante.

Disiz, figure incontournable du rap français, propose « Amsterdam », extrait de son 14e album « On s’en rappellera pas », un morceau tendu et mélancolique, fidèle à son écriture sans concession.

La scène soul britannique est représentée par Elmiene qui fait ses premiers pas dans "Taratata" avec « Reclusive », extrait de « Sounds for Someone ». Ce morceau dévoile une soul feutrée et élégante.

Autre première sur le plateau, le duo post-rock Nous étions une armée chante « Heureux comme un roi », extrait de « Mais le ciel est sublime ». Inspiré par l’univers de Mulholland Drive de David Lynch, le morceau oscille entre tension électrique et mélodie lumineuse.

Avec deux albums classés numéro 1 au Royaume-Uni, Jack Savoretti s’est imposé comme une figure majeure de la scène pop-folk contemporaine. Pour sa première participation dans l’émission, il propose une ballade mélancolique « We Will Always Be the Way We Were », extrait de son album attendu en avril 2026 et partage un duo inédit avec Yael Naim sur « Ring of Fire » de Johnny Cash, chanson culte sur une passion aussi intense qu’impossible.

À l’occasion de la sortie de son album « Solaire » sorti en février, Yael Naim interprète « Wow », un single au regard acéré sur notre époque ultra-connectée.

Tout au long de la soirée, Nagui accompagne les artistes dans des échanges spontanés, entre confidences, regards croisés et réflexions sur leurs parcours.