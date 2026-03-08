"Le Grand Échiquier" rend hommage à Serge Gainsbourg mardi 10 mars 2026 sur France 2, les artistes présents

Mardi 10 mars 2026 à 21:10, France 2 proposera une soirée exceptionnelle consacrée à l’icône absolue de la chanson française : Serge Gainsbourg dans un nouveau numéro du "Grand Échiquier" avec Claire Chazal et André Manoukian.

Il y a 35 ans, Serge Gainsbourg nous quittait... À l’occasion d’un numéro inédit du Grand Échiquier, présenté par Claire Chazal, accompagnée d’André Manoukian, artistes et personnalités se réunissent pour faire revivre l’œuvre foisonnante d’un créateur inclassable — poète, mélodiste, provocateur, visionnaire.

Portée par l’Orchestre de l’Opéra Royal de Versailles, dirigé par Victor Jacob, la soirée déploie depuis l’Opéra Royal de Versailles toute la richesse d’un répertoire qui traverse les générations et ne cesse de se réinventer.

Du souffle mélancolique de La Javanaise à Je suis venu te dire que je m’en vais, de la poésie de La Chanson de Prévert à la modernité de Bonnie and Clyde, la scène du Grand Échiquier devient le théâtre d’une soirée musicale rare.

Classique, chanson, électro : les univers se rencontrent, se répondent et s’embrasent pour révéler toute la modernité persistante d’un artiste qui n’a jamais cessé d’avoir un temps d’avance.

Les invités de cette soirée exceptionnelle pour célébrer Serge Gainsbourg : Benjamin Biolay, Barbara Pravi, Salvatore Adamo, Arielle Dombasle, Abd al Malik, Mosimann, Marie Oppert de la Comédie Française, Aurélie Saada, Esther Abrami, Vanessa Wagner, La Compagnie Chorégraphique François Mauduit, Philippe Manœuvre et la participation exceptionnelle de son fils Lulu Gainsbourg.

Générations, styles et sensibilités se croisent pour retracer le parcours et dessiner le portrait vivant et vibrant d’un artiste multiple, véritable monument de la chanson française.

Au fil de ce numéro du Grand Échiquier, confidences, témoignages et interprétations inédites composent le portrait d’un homme complexe, fragile et incandescent.