Le concert de Roberto Alagna aux arènes de Nîmes à revoir sur France 4 mardi 10 mars 2026

Mardi 10 mars 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "Roberto Alagna, le Sicilien aux arènes de Nîmes", un concert enregistré en août 2009.

À l'occasion de la sortie de son nouvel album, intitulé « 60 », découvrez le concert exceptionnel de Roberto Alagna au cœur des arènes de Nîmes.

Roberto Alagna a deux amours : l'opéra, qui lui vient de sa mère, et la chanson traditionnelle sicilienne, qui lui vient de son père.

Le ténor français s'offre un retour aux racines avec Yvan Cassar à la direction musicale et fait découvrir dans « Sicilien Live » un répertoire à la fois lyrique et convivial.

Valses et tarentelles se succèdent pour un rendez-vous fidèle à l'image des dimanches en famille chez les Alagna, lorsqu'ils se retrouvent et interprètent ce répertoire populaire et universel...