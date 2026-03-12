recherche
"Pour toi Céline" à revoir sur M6 samedi 14 mars 2026, les artistes présents

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 12 mars 2026 189
Samedi 14 mars 2026 à 21:10, M6 rediffusera le divertissement "Pour toi Céline" qui rend hommage aux 30 ans de collaboration entre Céline Dion et Jean-Jacques Goldman.

Il y a 30 ans, Céline Dion, artiste international, rencontrait le brillant et discret Jean-Jacques Goldman. De leur incroyable association est né l’album « D’eux », l’album francophone le plus vendu de l’histoire de la musique.

Revivez, en images et en chansons, la folle histoire de cet album de légende et quelques autres titres mythiques du phénomène Céline Dion.

Pour l'occasion, ses amis de toujours, ceux qu’elle a inspirés et influencés, se sont rassemblés, sur ses terres, au Québec. Parmi eux : Patrick Fiori, Amir, Christophe Willem, Chimène Badi, Roch Voisine, Isabelle Boulay, Corneille, Axelle Red, Claudio Capéo, Elodie Frégé, Anne Sila, Véronic Dicaire, Anggun, Bruno Pelletier, Mario Pelchat, Vincent Niclo et Ycare. Pour la toute première fois, ils seront accompagnés par son équipe historique : son directeur musical, ses musiciens et ses choristes, qui la suivent sur toutes les scènes du monde.

Un grand nombre de ses proches dont ses frères et sœurs seront également présents.

Une déclaration d’amour pour la remercier d’avoir marqué leur vie et la nôtre à jamais !

Dernière modification le jeudi, 12 mars 2026 14:27
Publié dans Divertissements, Invités des émissions, Samedi
Suivez nous...