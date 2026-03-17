Nouvel inédit de "Vis ma vie" jeudi 19 mars 2026 sur NOVO 19 avec Olivier Delacroix

Jeudi 19 mars 2026 à 21:10, Olivier Delacroix présentera sur NOVO 19 un nouveau numéro de "Vis ma vie" dans lequel vous allez découvrir deux nouvelles immersions inédites.

“Vis ma vie” propose une expérience humaine forte et immersive : pendant 72 heures, deux personnes que tout oppose vont se rencontrer, s’apprivoiser, et vivre, parfois malgré elles, la réalité de l’autre.

Un partage où l’on s’étonne, où l’on rit… et où, souvent, on en ressort grandi, enrichi et totalement chamboulé.

En autosuffisance // Grand sportif

Près de Limoges, Olivia et David ont adopté un mode de vie ultra minimaliste. Dans leur ferme autosuffisante, ils accueillent pendant 72 heures Mélanie, maman accro au shopping. Elle découvre un quotidien rythmé par la permaculture, bien loin de ses habitudes de consommation.

En parallèle, direction la Charente-Maritime. Simba, épicurien et adepte du moindre effort, tente de suivre le rythme d’Alexandre, ancien obèse devenu triathlète ultra-discipliné. Entre choc des habitudes et remises en question, son hygiène de vie est mise à l’épreuve.

Retour sur expérience en plateau et en public

Dans la dernière partie, nous retrouverons tous les participants en plateau. Ils reviendront sur leur expérience et sur la façon dont celle-ci a changé leur vie. Ici, pas de confrontation : l’objectif est avant tout le partage, le débat, l’échange et la découverte.