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Inédit de "Mission travaux : ma maison est un chantier" sur M6 jeudi 9 avril 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 18 mars 2026 104
Inédit de "Mission travaux : ma maison est un chantier" sur M6 jeudi 9 avril 2026

"Mission travaux : ma maison est un chantier" sera de retour sur M6 jeudi 9 avril 2026 à 21:10 avec Laurent Jacquet qui va venir en aide à une nouvelle famille submergée par leurs travaux.

L’as du bricolage Laurent Jacquet, spécialiste de la rénovation et adepte du développement durable, vient en aide à une famille totalement dépassée par son chantier.

Avec son équipe d’artisans, il prend le temps d’expliquer chaque poste de travail, pour transmettre leur savoir-faire et remotiver la famille.

Sigritte et Hervé

Sigritte et Hervé, 42 ans, forment une famille recomposée avec quatre enfants. Après le drame de la perte de son enfant, Sigritte s'est installée en Charente-Maritime où elle a rencontré Hervé, avec qui elle a entrepris la rénovation d'une ancienne grange à la façade pleine de charme.

Après deux ans de travaux épuisants, leur relation s'est détériorée sous la pression du chantier interminable, les amenant à envisager une séparation alors que leur rêve de maison familiale s'est transformé en cauchemar. C’est là que Laurent Jacquet intervient, entouré de son équipe d’artisans !

Fort de son expertise, il va venir en aide à Sigritte et Hervé, dire ce qui ne va pas et tout remettre à plat ! Son but ? Débloquer la situation pour que la famille aille de l’avant et relance son chantier !

Dernière modification le mercredi, 18 mars 2026 14:10
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