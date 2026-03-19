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"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 22 mars 2026 sur France 2 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 19 mars 2026 235
"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 22 mars 2026 sur France 2 (vidéo)

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 22 mars 2026 à 16:00 pour découvrir un nouveau numéro de son émission "Un dimanche à la campagne". Voici les invités qui seront reçus dans ce nouvel inédit.

Pour ce nouvel épisode d'Un dimanche à la campagne, Frédéric Lopez reçoit la comédienne Hélène de Fougerolles, l’humoriste Gérémy Crédeville et l’autrice Maud Ankaoua.

Hélène Fougerolles est comédienne, à la tête de séries comme Balthazar, aux côtés de Tomer Sisley, ou encore Sam. C’est également une femme forte qui a su trouver la force pour surmonter les épreuves que la vie a mis sur son chemin.

Gérémy Crédeville est humoriste. Ses chroniques sur France Inter dans La bande originale de Nagui ont fait l’unanimité. Son personnage de Milo dans la série En famille a séduit toute la France. Véritable showman, sa palette est infinie : roi de l’impro, chanteur, acteur, chroniqueur mais aussi papa de deux petites filles.

Maud Ankaoua est une autrice à succès. Avec Kilomètre zéro, Respire ! Le plan est toujours parfait et Plus jamais sans moi, elle fédère des millions de lecteurs. Pourtant, elle n’est pas du tout issue du monde littéraire. C’est à 40 ans qu’elle se lance dans l’écriture à la suite d’un voyage qui bouleverse sa vie.

Au programme de ce week-end à la campagne : rires et petit cours d’auto-hypnose avec Hélène de Fougerolles.

Un dimanche à la campagne avec toujours beaucoup d’émotion et de bonne humeur.

Extrait vidéo

Dernière modification le jeudi, 19 mars 2026 09:20
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