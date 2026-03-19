Hommage à Bruno Salomone : "Un petit jeu sans conséquence" à revoir sur France 4 samedi 21 mars 2026

Samedi 21 mars 2026 à 21:00, France 4 rendra hommage au comédien Bruno Salomone avec la rediffusion de la pièce "Un petit jeu sans conséquence" de Jean Dell et Gérald Sibleyras captée au Théâtre de Paris.

L'histoire en quelques lignes...

Depuis douze ans, Claire et François forment un couple bien établi. Dans leur entourage, ils incarnent une véritable institution matrimoniale. Mais, depuis peu, ils en ont plus qu'assez de symboliser le couple parfait et la symbiose immuable.

Sur un coup de tête, avec insolence et repartie, ils se lancent dans une incroyable mise en scène, lors d'une journée avec leurs amis : ils feignent la séparation. Au départ, c'est un jeu plutôt amusant et la provocation fait mouche. L'inquiétude et l'incompréhension se lisent sur tous les visages. Mais à force de remarques désobligeantes, Claire et François réalisent que ce sont quelques vérités bien senties qu'ils s'envoient à la figure.

Leur petit jeu sans conséquence devient alors un jeu de massacre...

Avec Bruno Solo, Constance Dollé, Isabelle Gélinas, Lionel Abelanski, Bruno Salomone