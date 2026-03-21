"Mariés au premier regard" lundi 23 mars 2026 sur M6, voici ce qui va se passer dans le 5ème épisode (vidéo)

Pour cette 10ème saison, jamais l’amour ne triomphera autant ! Estelle Dossin et Marie Tapernoux vont plus loin afin de répondre aux espoirs de 16 nouveaux célibataires. Les expertes innovent avec un nouvel algorithme analysant l'attraction physique.
Au programme également : deux mariages simultanés de deux sœurs célibataires, l'union de deux personnes s'étant probablement déjà rencontrées et un couple avec un taux de compatibilité record de 90 % !
Dans le cinquième épisode :
Les expertes vont accepter la demande très particulière de Perrine. Un challenge à son image, un peu fou qui va profondément déstabiliser Alexandre.
Vous retrouverez Laury et Antonin. Malgré l'évidence de leur rencontre et l'intensité de leurs sentiments, un obstacle pourrait continuer à se dresser sur leur route : Denis, le père de la mariée prêt à tout pour protéger sa fille.
Deux sœurs fusionnelles, Lucile et Mélanie, se sont inscrites ensemble et espèrent que les expertes leur trouveront chacune le mari idéal. Mais la science pourra t-elle exaucer leur voeu ?
|Extrait vidéo
"Je suis trop contente pour vous"
Lucile et Mélanie révèlent à leur mère qu’elles vont vivre l’expérience Mariés au premier regard ensemble.
"Je suis totalement prêt et capable de prendre ce relais"
Le père de Laury passe symboliquement le relais à Antonin pour leur première danse.