"Mariés au premier regard" lundi 23 mars 2026 sur M6, voici ce qui va se passer dans le 5ème épisode (vidéo)

Lundi 23 mars 2026 à 21:10, M6 diffusera le cinquième épisode de la 10ème saison inédite de "Mariés au premier regard" avec Estelle Dossin et Marie Tapernoux. Voici ce qui va se passer et les premières images...

Pour cette 10ème saison, jamais l’amour ne triomphera autant ! Estelle Dossin et Marie Tapernoux vont plus loin afin de répondre aux espoirs de 16 nouveaux célibataires. Les expertes innovent avec un nouvel algorithme analysant l'attraction physique.

Au programme également : deux mariages simultanés de deux sœurs célibataires, l'union de deux personnes s'étant probablement déjà rencontrées et un couple avec un taux de compatibilité record de 90 % !

Dans le cinquième épisode :

Les expertes vont accepter la demande très particulière de Perrine. Un challenge à son image, un peu fou qui va profondément déstabiliser Alexandre.

Vous retrouverez Laury et Antonin. Malgré l'évidence de leur rencontre et l'intensité de leurs sentiments, un obstacle pourrait continuer à se dresser sur leur route : Denis, le père de la mariée prêt à tout pour protéger sa fille.

Deux sœurs fusionnelles, Lucile et Mélanie, se sont inscrites ensemble et espèrent que les expertes leur trouveront chacune le mari idéal. Mais la science pourra t-elle exaucer leur voeu ?

Extrait vidéo

"Je suis trop contente pour vous"

Lucile et Mélanie révèlent à leur mère qu’elles vont vivre l’expérience Mariés au premier regard ensemble.

"Je suis totalement prêt et capable de prendre ce relais"

Le père de Laury passe symboliquement le relais à Antonin pour leur première danse.