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"Le grand concert de la francophonie" mardi 24 mars 2026 sur France 2, les artistes présents

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 22 mars 2026 169
"Le grand concert de la francophonie" mardi 24 mars 2026 sur France 2, les artistes présents

Mardi 24 mars 2026 à 21:10, France 2 diffusera une nouvelle édition du "Grand concert de la francophonie" qui sera consacrée au répertoire de Jean-Jacques Goldman.

Le temps d’une soirée unique, Garou et Cyril Féraud rassemblent autour de ses chansons emblématiques les artistes du monde entier dans un spectacle grandiose sur le vieux port de Québec.

Jean-Jacques Goldman, immense parolier, mélodiste et figure incontournable de la chanson francophone, dont l’œuvre s’étend sur cinq décennies. Ses chansons, qui ont marqué plusieurs générations, seront réinterprétées dans un décor naturel spectaculaire, en bordure du fleuve Saint-Laurent et sous les étoiles canadiennes.

Sur scène, une distribution réunissant des voix emblématiques et des talents incontournables de toute la francophonie : Patrick Fiori, Michel Fugain, Daniel Lavoie, Mentissa, Pierre Lapointe, Gilbert Montagné, Salvatore Adamo, Roch Voisine, France D’Amour, Julie Zenatti, Louis-Jean Cormier, Magic System, Bénabar, Anne Sila, Natasha St-Pier, Dadju et Élodie Frégé. Ensemble, ils feront naître des moments uniques : performances revisitées, collaborations surprises, grands classiques repris en chœur… tout est réuni pour faire vibrer le public en célébrant ce que nous avons de plus précieux : notre langue commune.

Une soirée-événement portée par une direction musicale d’envergure assurée par Scott Price. Directeur musical reconnu et collaborateur de longue date de Céline Dion, il a façonné certaines de ses performances les plus spectaculaires, ses grandes tournées mondiales et l’a notamment accompagnée lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris sur la tour Eiffel.

Au cœur de ce grand rassemblement : une célébration vivante des mots, de leurs nuances et de leur pouvoir de rassembler. La langue de Molière, mais aussi celle de tous les paroliers qui ont marqué notre imaginaire, sera mise à l’honneur dans une série de prestations vibrantes et émouvantes.

Plus qu’un concert, c’est une fête. Une soirée où l’on chante ensemble, où l’on célèbre ce qui nous unit, où la langue française devient spectacle dans une époque où les langues peuvent diviser.

Dernière modification le dimanche, 22 mars 2026 11:49
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