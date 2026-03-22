Théâtre : "Le vison voyageur" à revoir sur France 4 mardi 24 mars 2026

Mardi 24 mars 2026 à 21:00, France 4 vous proposera de revoir la pièce "Le vison voyageur" dans laquelle Michel Fau et Sébastien Castro réunis dans la pièce la plus folle du génial Ray Cooney.

L'histoire en quelques lignes...

Steve Bodley est un très bon vendeur. Alors comment en est-il arrivé à céder un sublime manteau de vison au dixième de sa valeur ? Pourquoi se réjouit-il à ce point de payer lui-même la différence ? Comment expliquer à son associé, le puritain Crouch, qu’il a développé un lien privilégié avec la cliente ? Dans quelles circonstances Madame McMichael va-t-elle se retrouver nue sous ce manteau ?...

Bienvenue chez Bodley, Bodley and Crouch, le temple de la haute fourrure anglaise qui a fait du bien-être animal une priorité absolue !

Avec : Michel Fau (Steve Bodley), Sébastien Castro (Arnold Crouch), Armelle (Mlle Tipdale), Nicole Calfan (Maud Bodley), Anne-Sophie Germanaz (Jane McMichael), Alexis Driollet (Harry Mcmichael), Delphine Beaulieu (Billie Lawson), Arnaud Pfeiffer (Jacky Lawson) et Laure-Lucie Simon (Mlle Whittington).

Une pièce mise en scène par Michel Fau d’après l’œuvre de John Chapman et Ray Cooney.

Captée en juillet 2023 au Théâtre de la Michodière.