Théâtre : "Le vison voyageur" à revoir sur France 4 mardi 24 mars 2026

L'histoire en quelques lignes...
Steve Bodley est un très bon vendeur. Alors comment en est-il arrivé à céder un sublime manteau de vison au dixième de sa valeur ? Pourquoi se réjouit-il à ce point de payer lui-même la différence ? Comment expliquer à son associé, le puritain Crouch, qu’il a développé un lien privilégié avec la cliente ? Dans quelles circonstances Madame McMichael va-t-elle se retrouver nue sous ce manteau ?...
Bienvenue chez Bodley, Bodley and Crouch, le temple de la haute fourrure anglaise qui a fait du bien-être animal une priorité absolue !
Avec : Michel Fau (Steve Bodley), Sébastien Castro (Arnold Crouch), Armelle (Mlle Tipdale), Nicole Calfan (Maud Bodley), Anne-Sophie Germanaz (Jane McMichael), Alexis Driollet (Harry Mcmichael), Delphine Beaulieu (Billie Lawson), Arnaud Pfeiffer (Jacky Lawson) et Laure-Lucie Simon (Mlle Whittington).
Une pièce mise en scène par Michel Fau d’après l’œuvre de John Chapman et Ray Cooney.
Captée en juillet 2023 au Théâtre de la Michodière.