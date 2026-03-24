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"Basique, le concert" d'Héléna mardi 24 mars 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 24 mars 2026 91
"Basique, le concert" d'Héléna mardi 24 mars 2026 sur France 2 © Morgane Prod

Héléna, révélée par la "Star Academy" et désormais l'une des figures de proue de la nouvelle pop francophone, envoûtera le plateau "Basique, le concert" mardi 24 mars 2026 à 23:25 sur France 2.

Pour ce nouveau numéro inédit, Basique, le concert déroule le tapis rouge à l'une des figures de proue de la nouvelle pop francophone : Héléna.

Révélation incontournable de ces dernières années, lancée par sa performance remarquable lors de l’édition 2023 de la Star Academy, la jeune artiste belge a su imposer sa voix et son univers. Avec une pop douce et intimiste, elle prouve qu'elle a tout d'une grande en cumulant les millions d'écoutes et en fédérant un public toujours plus nombreux lors de ses concerts.

Dans la continuité du succès fulgurant de son premier album, et du triomphe de son titre « Mauvais garçon » aux Victoires de la musique, Héléna s'empare du plateau et déploie sur scène une sensibilité et une authenticité palpables. Entourée de ses quatre musiciens, elle convie les téléspectateurs dans sa bulle, faite de douceur et d’intimité.

Lors de cette session live de haute volée, la chanteuse fait résonner ses morceaux déjà incontournables. Laissez-vous porter par la mélancolie assumée de « Capuche » et « Mélatonine », reprenez en chœur l'hymne décomplexé « Summer body » et vibrez sur l'intensité d’« Aimer pour de vrai », ainsi que sur son hit générationnel « Mauvais garçon », pour ne citer qu’eux.

La signature visuelle soignée de l'émission, produite par Morgane Production, vient parfaitement sublimer l'univers de l'invitée. Héléna se dévoile au sein d'une scénographie minimaliste et captivante, magnifiée par des éclairages subtils qui renforcent le sentiment d'intimité avec l'artiste. Une parenthèse musicale riche en émotions.

Soyez au rendez-vous pour (re)découvrir le magnétisme d'Héléna en live.

Dernière modification le mardi, 24 mars 2026 10:38
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