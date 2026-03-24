recherche
Divertissements

Nouvel inédit de "Vis ma vie" jeudi 26 mars 2026 sur NOVO 19 avec Olivier Delacroix

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 24 mars 2026 114
Nouvel inédit de "Vis ma vie" jeudi 26 mars 2026 sur NOVO 19 avec Olivier Delacroix

Jeudi 26 mars 2026 à 21:10, Olivier Delacroix présentera sur NOVO 19 un nouveau numéro de "Vis ma vie" dans lequel vous allez découvrir deux nouvelles immersions inédites.

“Vis ma vie” propose une expérience humaine forte et immersive : pendant 72 heures, deux personnes que tout oppose vont se rencontrer, s’apprivoiser, et vivre, parfois malgré elles, la réalité de l’autre.

Un partage où l’on s’étonne, où l’on rit… et où, souvent, on en ressort grandi, enrichi et totalement chamboulé.

Préparateur funéraire // Van life

Direction Malaga, en Espagne. Olivier, passionné de jeux vidéo, sort rarement de chez lui et déteste les voyages. Pendant 48 heures, il abandonne son confort pour vivre dans un bus aménagé avec Charlène et Valentin, une famille nomade qui sillonne les routes d’Europe avec leur fils. Entre imprévus et promiscuité, parviendra-t-il à surmonter cette expérience inédite pour lui ?

Plus au nord, en Belgique, Sophie, qui a la phobie de la mort, plonge dans le quotidien atypique de Nolwenn, thanatopractrice. Face aux tabous que suscitent une telle activité, réussira-t-elle à dépasser ses peurs et ses appréhensions ?

Deux immersions radicales qui bouleversent les certitudes.

Retour sur expérience en plateau et en public

Dans la dernière partie, nous retrouverons tous les participants en plateau. Ils reviendront sur leur expérience et sur la façon dont celle-ci a changé leur vie. Ici, pas de confrontation : l’objectif est avant tout le partage, le débat, l’échange et la découverte.

Dernière modification le mardi, 24 mars 2026 15:32
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;SOS Garage&quot; à Concarneau avec Vincent Lagaf' jeudi 26 mars 2026 sur RMC Story (vidéo)

"SOS Garage" à Concarneau avec Vincent Lagaf' jeudi 26 mars 2026 sur RMC Story (vidéo)

24 mars 2026 - 15:36

Sur le même thème...

&quot;SOS Garage&quot; à Concarneau avec Vincent Lagaf' jeudi 26 mars 2026 sur RMC Story (vidéo)

"SOS Garage" à Concarneau avec Vincent Lagaf' jeudi 26 mars 2026 sur RMC Story (vidéo)

24 mars 2026 - 15:36

A ne pas manquer...

&quot;Arnaques !&quot; jeudi 26 mars 2026 sur M6 avec Julien Courbet, voici les cas qui seront traités

"Arnaques !" jeudi 26 mars 2026 sur M6 avec Julien Courbet, voici les …

24 mars 2026 - 14:50 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...