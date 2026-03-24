Nouvel inédit de "Vis ma vie" jeudi 26 mars 2026 sur NOVO 19 avec Olivier Delacroix

Jeudi 26 mars 2026 à 21:10, Olivier Delacroix présentera sur NOVO 19 un nouveau numéro de "Vis ma vie" dans lequel vous allez découvrir deux nouvelles immersions inédites.

“Vis ma vie” propose une expérience humaine forte et immersive : pendant 72 heures, deux personnes que tout oppose vont se rencontrer, s’apprivoiser, et vivre, parfois malgré elles, la réalité de l’autre.

Un partage où l’on s’étonne, où l’on rit… et où, souvent, on en ressort grandi, enrichi et totalement chamboulé.

Préparateur funéraire // Van life



Direction Malaga, en Espagne. Olivier, passionné de jeux vidéo, sort rarement de chez lui et déteste les voyages. Pendant 48 heures, il abandonne son confort pour vivre dans un bus aménagé avec Charlène et Valentin, une famille nomade qui sillonne les routes d’Europe avec leur fils. Entre imprévus et promiscuité, parviendra-t-il à surmonter cette expérience inédite pour lui ?

Plus au nord, en Belgique, Sophie, qui a la phobie de la mort, plonge dans le quotidien atypique de Nolwenn, thanatopractrice. Face aux tabous que suscitent une telle activité, réussira-t-elle à dépasser ses peurs et ses appréhensions ?

Deux immersions radicales qui bouleversent les certitudes.

Retour sur expérience en plateau et en public

Dans la dernière partie, nous retrouverons tous les participants en plateau. Ils reviendront sur leur expérience et sur la façon dont celle-ci a changé leur vie. Ici, pas de confrontation : l’objectif est avant tout le partage, le débat, l’échange et la découverte.