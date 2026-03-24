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"La fête de la chanson française" fête ses 20 ans le 17 avril 2026 sur France 3, les artistes présents

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 24 mars 2026 114
"La fête de la chanson française" fête ses 20 ans le 17 avril 2026 sur France 3, les artistes présents

Laury Thilleman, accompagnée d’André Manoukian au piano et des plus grands artistes de la scène musicale, célèbreront les 20 ans de "La fête de la chanson française" le 17 avril 2026 sur France 3.

Les talents incontournables se retrouvent pour chanter ensemble, célébrer la musique et faire la fête. Des moments inédits, des tableaux musicaux, et les plus belles chansons de notre répertoire.

Charles Aznavour disait : « Aucun pays au monde n’a eu des Brel ou des Barbara, la chanson EST française, le reste, c’est de la musique. »

La chanson française est célébrée tout au long de cette soirée exceptionnelle avec au programme : un hommage vibrant à Julien Clerc par Patrick Fiori, Carla Bruni, Claudio Capeo et Pascal Obispo, une reprise endiablée du titre culte de Louise attaque, « Je t’emmène au vent » par son créateur Gaétan Roussel entouré de la jeune génération, un tendre hommage à Françoise Hardy qui nous a quittés en juin 2024, des duos inédits, et des moments forts en émotion.

Depuis 20 ans, cette émission est un rendez-vous incontournable. Grâce à des images d’archives, revivez deux décennies de duos inoubliables et de moments cultes avec des stars telles que Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Michel Delpech, et bien d’autres encore…

Avec : Julien Clerc, Pascal Obispo, Carla Bruni, Claudio Capeo, Mentissa, Patrick Fiori, Amir, Esther Abrami, Linh, Gaetan Roussel, Tina Arena, Matt Pokora, Lorie Pester, Zoe Clauzure, Joseph Kamel, Anne Sila, Rose, Superbus, Rori, Benabar, Il Cello Joseph Pastinelli, et beaucoup d’autres surprises...

Dernière modification le mardi, 24 mars 2026 19:16
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