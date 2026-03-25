"Le Bigdil" : Spéciale jumeaux vendredi 27 mars 2026 sur RMC Story (vidéo)

Vendredi 27 mars 2026 à 21:10, Vincent Lagaf' présentera un nouveau numéro inédit du jeu "Le Bigdil" qui met cette semaine les jumeaux à l'honneur...

C'est le jeu emblématique qui a marqué des générations, réunissant chaque soir des millions de téléspectateurs autour de Vincent Lagaf’ et de son incontournable complice Bill, pour tenter leur chance et découvrir les surprises cachées derrière le rideau.

Après un retour triomphal, place à la nouvelle saison qui vous réserve beaucoup de surprises...

"Le Bigdil" vous embarque dans une série d’épisodes entièrement thématiques, avec encore plus de jeux, plus de danses, et bien sûr, toujours des voitures à gagner... L’émission monte en puissance avec une centaine de nouveaux jeux créés pour défier les candidats dans une atmosphère survoltée, festive et totalement déjantée !

Spéciale jumeaux

Pour ce nouvel épisode inédit, Le Bigdil met les jumeaux à l’honneur… et vous allez vite comprendre que jouer en duo, ce n’est pas si simple ! Même visage, même complicité… mais quand la pression monte, rester parfaitement synchronisés devient un vrai défi.

Cette semaine, les candidats devront affronter quelques épreuves mythiques de l'émission, comme le rébu géant, le salaire de la peur ou encore miroir Miroir… À chaque manche, tout peut basculer. À la clé : des cadeaux et peut-être la mythique voiture.

Face à nos candidats d'un soir, Vincent Lagaf' et son fidèle Bill, toujours aussi soucieux du moindre euro mis en jeu.