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"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 29 mars 2026 sur France 3

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 26 mars 2026 205
"Vivement Dimanche", les invités de Michel Drucker le 29 mars 2026 sur France 3

Dimanche 29 mars 2026 à 13:35 sur France 3, Michel Drucker présentera un nouveau numéro de "Vivement Dimanche". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

"Vivement dimanche" reste fidèle à son concept célèbre et populaire. Ce rendez-vous incontournable du dimanche met en lumière les talents d’hier, d’aujourd’hui et de demain : chanteurs, acteurs, humoristes...

Une fois par mois, un hommage est rendu à nos chers disparus. Un de ses proches légitimes est aux côtés de Michel pour en parler et retracer les grands moments de sa carrière.

Ce dimanche 29 mars 2026, en première partie, Michel Drucker recevra : Gilbert Montagné, Claude lemesle, Valérie Pécresse et Nina Métayer.

En seconde partie, Michel Drucker rendra hommage à Jacques Villeret et recevra : Ghislaine Villeret, Daniel Russo, André Dussolier et Emmanuel Chaunu.

Dernière modification le jeudi, 26 mars 2026 10:44
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