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"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 29 mars 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 26 mars 2026 199
"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 29 mars 2026 sur France 2

Frédéric Lopez vous donne rendez-vous sur France 2 dimanche 29 mars 2026 à 16:00 pour découvrir un nouveau numéro de son émission "Un dimanche à la campagne". Voici les invités qui seront reçus dans ce nouvel inédit.

Pour ce nouvel épisode d'Un dimanche à la campagne, Frédéric Lopez reçoit Bruno Solo, Elena Nagapetyan et Louis Derungs.

Bruno Solo est acteur, réalisateur, producteur et scénariste. Avec son personnage dans La Vérité si je mens ! et la création de Caméra Café (M6) avec Yvan Le Bolloc'h, il marque toute une génération avec un sens du rythme et une répartie exceptionnels ! Pourtant, il a dû surmonter des obstacles et attendre l’âge de 26 ans avant de toucher son rêve du doigt.

Héléna Nagapetyan est humoriste. Son franc-parler a non seulement conquis des milliers de spectateurs mais aussi 1 million d’abonnés sur les réseaux ! Son succès est fulgurant car elle découvre le stand up qu’en 2021. Elle est alors maman solo et elle va tenter sa chance au prix de beaucoup de sacrifices…

Louis Derungs est conférencier, auteur de livres, hypnothérapeute, expert en neurosciences et acteur depuis peu. Il vient de recevoir le Prix de la meilleure interprétation masculine du festival de Luchon 2026 pour le film Après la fin. À 19 ans, un accident va faire basculer sa vie : il perd ses deux bras. Véritable exemple de résilience, il réinvente son destin sans abandonner le moindre de ses rêves.

Un dimanche à la campagne avec toujours beaucoup d’émotion et de bonne humeur.

Dernière modification le jeudi, 26 mars 2026 10:58
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