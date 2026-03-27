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"Irish Celtic - Le Chemin des légendes" sur France 4 dimanche 29 mars 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 27 mars 2026 173
"Irish Celtic - Le Chemin des légendes" sur France 4 dimanche 29 mars 2026

Dimanche 29 mars 2026 à 21:00 sur France 4, replongez dans l'atmosphère chaleureuse d'un pub irlandais où la musique et les rires résonnent pour un spectacle envoûtant qui mêle traditions, émotions et performances spectaculaires.

Dans l’atmosphère chaleureuse d’un pub irlandais où la musique et les rires résonnent, Paddy Flynn, le tenancier, décide d’entraîner son fils Diarmuid dans un voyage initiatique à travers les terres et les légendes de l’Irlande.

Entre humour et tendresse, père et fils traversent les paysages enchanteurs de l’île, découvrent des figures mythiques comme la pirate Grace O’Malley ou les sirènes des lacs et revisitent les récits qui font vibrer la mémoire collective.

Au rythme endiablé des claquettes, porté par des musiciens irlandais en live et des danseurs à l’énergie communicative, Irish Celtic célèbre la culture celtique dans ce qu’elle a de plus vivant et universel.

Danses éblouissantes, musique enivrante, légendes ancestrales : le Chemin des légendes, c’est bien plus qu’un spectacle. C’est une fête, une transmission, une ode à l’Irlande d’hier et d’aujourd’hui.

Dernière modification le vendredi, 27 mars 2026 11:18
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