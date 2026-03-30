recherche
Divertissements

"La promesse d'un soir" d'Alison Wheeler diffusé sur TMC mercredi 1er avril 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 30 mars 2026 180
"La promesse d'un soir" d'Alison Wheeler diffusé sur TMC mercredi 1er avril 2026

Mercredi 1er avril 2026 à 21:25, TMC diffusera le spectacle "La promesse d'un soir" d'Alison Wheeler, un seule-en-scène très personnel dans lequel Alison Wheeler livre un autoportrait drôle et sans filtre.

Son impertinence et sa singularité ont fait le sel de ses passages sur Canal+, France Inter et TMC dans "Quotidien".

Aujourd'hui, Alison Wheeler monte sur scène pour la première fois. Son spectacle "La promesse d'un soir" est l'occasion de la découvrir de façon plus intime. Elle se livre avec un brin de folie et n'hésite pas à offrir ses paradoxes faits des sujets de l'époque. Il n'est pas impossible qu'ils résonnent en vous.

Avec beaucoup d'autodérision, elle décrypte aussi bien des situations un brin gênantes que chacun a pu ou pourrait connaître, que les diverses injonctions faites aux femmes.

Dans ce monde semble-t-il désenchanté, Alison Wheeler compte, elle, bien tenir sa promesse : celle de nous faire vivre une soirée d'impertinences.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Je serai jamais parfaite : Selfie et chirurgie&quot; sur France 2 mercredi 1er avril 2026

"Je serai jamais parfaite : Selfie et chirurgie" sur France 2 mercredi 1er avril 2026

30 mars 2026 - 14:55

Sur le même thème...

&quot;Cousu Main&quot; fait son retour sur RMC Life mercredi 1er avril 2026 avec Cristina Cordula (vidéo)

"Cousu Main" fait son retour sur RMC Life mercredi 1er avril 2026 avec Cristina Cordula (vidéo)

30 mars 2026 - 14:38

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 1er avril 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 1er avril 2026, les invités reçus par A…

30 mars 2026 - 09:57 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...