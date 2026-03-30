"La promesse d'un soir" d'Alison Wheeler diffusé sur TMC mercredi 1er avril 2026

Mercredi 1er avril 2026 à 21:25, TMC diffusera le spectacle "La promesse d'un soir" d'Alison Wheeler, un seule-en-scène très personnel dans lequel Alison Wheeler livre un autoportrait drôle et sans filtre.

Son impertinence et sa singularité ont fait le sel de ses passages sur Canal+, France Inter et TMC dans "Quotidien".

Aujourd'hui, Alison Wheeler monte sur scène pour la première fois. Son spectacle "La promesse d'un soir" est l'occasion de la découvrir de façon plus intime. Elle se livre avec un brin de folie et n'hésite pas à offrir ses paradoxes faits des sujets de l'époque. Il n'est pas impossible qu'ils résonnent en vous.

Avec beaucoup d'autodérision, elle décrypte aussi bien des situations un brin gênantes que chacun a pu ou pourrait connaître, que les diverses injonctions faites aux femmes.

Dans ce monde semble-t-il désenchanté, Alison Wheeler compte, elle, bien tenir sa promesse : celle de nous faire vivre une soirée d'impertinences.