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Nouvel inédit de "Vis ma vie" jeudi 2 avril 2026 sur NOVO 19 avec Olivier Delacroix

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 31 mars 2026 175
Nouvel inédit de "Vis ma vie" jeudi 2 avril 2026 sur NOVO 19 avec Olivier Delacroix

Jeudi 2 avril 2026 à 21:10, Olivier Delacroix présentera sur NOVO 19 un nouveau numéro de "Vis ma vie" dans lequel vous allez découvrir deux nouvelles immersions inédites.

“Vis ma vie” propose une expérience humaine forte et immersive : pendant 72 heures, deux personnes que tout oppose vont se rencontrer, s’apprivoiser, et vivre, parfois malgré elles, la réalité de l’autre.

Un partage où l’on s’étonne, où l’on rit… et où, souvent, on en ressort grandi, enrichi et totalement chamboulé.

Conductrice poids lourd // Famille nombreuse

Elina-Rose, entrepreneure de 35 ans, ne souhaite pas devenir maman. Elle part partager le quotidien intense de Justine, mère de cinq garçons dans les Hauts-de-France, et pour qui la famille est une évidence. Cette expérience va-t-elle remettre en question sa décision de ne pas vouloir d’enfant et transformer sa perception de la maternité ?

En parallèle, Natacha, esthéticienne marseillaise attachée à son confort, embarque dans le quotidien d’Andréa, routière qui sillonne l’Europe au volant de son camion. Tiendra-t-elle ce rythme particulièrement exigeant ?

Deux immersions radicales qui bouleversent les certitudes.

Retour sur expérience en plateau et en public

Dans la dernière partie, nous retrouverons tous les participants en plateau. Ils reviendront sur leur expérience et sur la façon dont celle-ci a changé leur vie. Ici, pas de confrontation : l’objectif est avant tout le partage, le débat, l’échange et la découverte.

Dernière modification le mardi, 31 mars 2026 14:15
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