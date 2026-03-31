"C'est du propre !" de retour sur 6ter jeudi 2 avril 2026, voici ce qui va se passer... (vidéo)

Jeudi 2 avril 2026 à 21:10, "C'est du propre !" sera de retour sur 6ter avec Aurore et Célya, un duo complémentaire et déterminé à reprendre le combat contre la crasse.

Il y a vingt ans, Danielle et Béatrice ont fait de "C’est du propre !" un programme culte où ces expertes du ménage venaient en aide à des familles dépassées par la saleté et le désordre.

Aujourd’hui, une nouvelle génération prend la relève avec Aurore et Célya. Ensemble, elles vont venir à bout des situations les plus extrêmes et redonner vie aux foyers les plus délaissés.

Deux numéros inédits

Jeudi soir à partir de 21:10, 6ter diffusera deux numéros.

Mireille

Sa maison ayant été ravagée par un incendie, Mireille, une comédienne fantasque, vit entourée de souvenirs calcinés et de poussière. Aurore et Célya débarquent dans un décor de chaos total pour orchestrer une renaissance spectaculaire. Entre rires, frayeurs et émotion, l’actrice va rejouer le plus beau rôle de sa vie : celui du renouveau !

Danielle

Entre les crottes de souris, les odeurs et la rouille, la maison de Danielle ressemble à une zone sinistrée. Mais c’était sans compter sur le duo infernal du ménage ! Aurore et Célya repoussent les limites de la saleté… et prouvent qu’aucune situation extrême n’est irréversible.

Extrait vidéo

"Des œufs de cafards"

Cette salle de bain est pleine de surprises...