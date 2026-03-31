Inédit de "SOS Garage" à Toulouse avec Vincent Lagaf' jeudi 2 avril 2026 sur RMC Story (vidéo)

Jeudi 2 avril 2026 à 21:10, RMC Découverte diffusera un numéro inédit de "SOS Garage" dans lequel Vincent Lagaf' et son équipe vient en aide à un garagiste en difficultés à Toulouse.

Dans SOS Garage, Vincent Lagaf' et son équipe d'experts parcourent la France pour venir en aide à des garagistes dont l'activité est en difficulté.

Manque d'organisation, atelier mal agencé, matériel inadapté ou problèmes de gestion : les raisons peuvent être nombreuses, mais une chose est sûre, ces professionnels passionnés ont besoin d'un sérieux coup de main.

Pendant quelques jours seulement, l'équipe va analyser le fonctionnement du garage, identifier les erreurs et mettre en place des solutions concrètes pour relancer l'activité. Réorganisation de l'atelier, nouveaux outils, méthodes de travail plus efficaces : tout est repensé pour redonner un nouvel élan à l'entreprise.

Mais transformer un garage ne se fait jamais sans imprévus. Entre contraintes techniques, manque de temps et pression financière, chaque intervention devient une véritable course contre-la-montre. Pour ces garagistes, cette transformation express pourrait bien être la dernière chance de sauver leur entreprise.

Volet 14 • Toulouse

Pour ce 14ème épisode inédit, direction Toulouse, dans le quartier de La Glacière, pour découvrir l'atelier de Stéphane.

Avec son immense hangar de 650 mètres carré, l'artisan voit trop grand pour son activité. Manque d'équipement, organisation difficile : Stéphane et ses enfants sont dépassés par la situation.

Dès leur arrivée, Vincent et son équipe - Pascal, Omar et Jean-Claude - se mettent au travail. Et pour une fois, les choses démarrent sous les meilleurs auspices : l'équipe prend une avance historique, une première dans l'histoire de l'émission. Mais dans un sauvetage de garage, rien n'est jamais acquis. Très vite, les imprévus s'enchaînent et l'avance fond comme neige au soleil.

Pour Vincent et ses experts, la mission pourrait bien se transformer en véritable course contre-la-montre.

Extrait vidéo

Les proches de Stéphane viennent prêter main forte à Vincent Lagaf’ et son équipe pour vide et nettoyer le garage...