"Mask Singer" de retour le 24 avril 2026 sur TF1 pour une 9ème saison pleine de nouveautés

Camille Combal vous donne rendez-vous sur TF1 vendredi 24 avril 2026 à 21:10 pour le lancement de la 9ème saison de "Mask Singer". Quelles sont les nouveautés, on vous dit tout !

Pour le grand retour de Mask Singer, Camille Combal revient accompagné de l’équipe d’enquêteurs incarnée par Michaël Youn, Kev Adams, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier dans la saison la plus riche en nouveautés de toute l’histoire du programme, avec notamment une première mondiale !

Le casting le plus récompensé de l'histoire de Mask Singer

Cette nouvelle saison offre le casting le plus prestigieux de l’histoire de Mask Singer avec notamment des victoires aux César, Victoires de la Musique, Molières, Grammy Awards, Ours de Berlin, NRJ Music Awards ou encore aux MTV Music Awards !

La saison comptera également deux stars internationales qui viendront chacune le temps d’un épisode et qui détiennent toutes les deux un palmarès incroyable puisque l’une a performé à la mi-temps du Super Bowl et l’autre compte plus de 100 millions d’abonnés !

Ce ne seront d’ailleurs pas les seules célébrités internationales présentes dans le casting cette saison puisque plusieurs célébrités étrangères font également partie du casting principal !

La saison la plus riche en nouveautés pour diversifier les enquêtes :

Cette saison sera tellement riche en surprises qu’au total ce sont 23 célébrités, dont La Vénitienne, Le Cyborg, Le Bouquet, et Le Caillou, qui monteront sur la scène de Mask Singer pour offrir un spectacle d’une qualité vocale et visuelle grandiose.

Parmi ces 23 personnages masqués, pour la 1e fois au monde : l’un d’entre eux a relevé le pari fou de ne pas porter de masque, mais seulement du maquillage ! Ce personnage énigmatique du Clown rebattra les cartes de l’enquête à chaque épisode, en performant chaque semaine avec un nouveau maquillage !

Un autre personnage sèmera le trouble au fil des semaines de façon totalement inédite : Les poupées Russes, qui seront de plus en plus nombreuses d’épisode en épisode !

Autre nouveauté : un personnage surprendra les enquêteurs et le public en ne chantant pas sur le plateau mais en extérieur, avec une mise en scène de Flash Mob !

Plusieurs enquêteurs guests, dont un duo, viendront également épauler Michaël Youn, Kev Adams, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier le temps d’un épisode.

Cette saison, le jeu d’enquête sera encore plus interactif : les enquêteurs devront remporter un jeu pour pouvoir découvrir chaque magnéto indices ! S’ils échouent, seuls les téléspectateurs le verront !



Une démesure artistique et technologique :

Pour cette nouvelle saison, plus de 100 artistes accompagneront les personnages dans des mises en scène extraordinaires : danseurs, acrobates, patineurs, voltigeurs aériens, cracheurs de feu, magiciens, équilibristes, mais aussi la troupe du Moulin Rouge ou encore celle du Paradis Latin.

Près de 1.000 costumes ont été créés par les équipes de l’émission pour offrir au public des tableaux féériques et du très grand spectacle.

La production a également utilisé cette saison les dernières technologies de réalité augmentée pour faire rêver les téléspectateurs en les plongeant dans des univers visuels époustouflants.

Êtes-vous prêts à découvrir qui se cache derrière les masques ?

À vous de jouer dès le vendredi 24 avril à 21:10 sur TF1 et TF1+ !