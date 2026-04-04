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Le spectacle "Ad vitam" d’Alex Vizorek rediffusé sur France 4 lundi 6 avril 2026 (vidoé)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 4 avril 2026 388
Le spectacle "Ad vitam" d’Alex Vizorek rediffusé sur France 4 lundi 6 avril 2026 (vidoé)

Lundi 6 avril 2026 à 21:00, France 4 rediffusera le spectacle "Ad vitam" d’Alex Vizorek capté par Corentin Leconte sur la scène du Casino de Paris en novembre dernier.

Avec son spectacle "Ad vitam", Alex Vizorek nous propose un spectacle sur la…mort ! Partant du postulat que ça pouvait concerner pas mal de gens ! Il s’appuie sur la philosophie, la biologie, la culture sans oublier l’orgasme : appelé aussi la petite mort. Alex Vizorek nous offre avant tout un spectacle sur la vie.

Il y a quelques années, Alex Vizorek s’était mis au défi d’écrire un spectacle sur l’art. Il avait questionné et fait rire aux éclats les plus connaisseurs et les plus sceptiques. Alex Vizorek est une œuvre d’art, a tourbillonné dans toute la francophonie pour finir en apothéose à l’Olympia.

Il fallait un nouveau challenge de taille : le voici.
Dernière modification le samedi, 04 avril 2026 13:15
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