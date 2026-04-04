"Mariés au premier regard" lundi 6 avril 2026 sur M6, voici ce qui va se passer dans le 7ème épisode (vidéo)

Lundi 6 avril 2026 à 21:10, M6 diffusera le septième épisode de la 10ème saison inédite de "Mariés au premier regard" avec Estelle Dossin et Marie Tapernoux. Voici ce qui va se passer et les premières images...

Pour cette 10ème saison, jamais l’amour ne triomphera autant ! Estelle Dossin et Marie Tapernoux vont plus loin afin de répondre aux espoirs de 16 nouveaux célibataires. Les expertes innovent avec un nouvel algorithme analysant l'attraction physique.

Au programme également : deux mariages simultanés de deux sœurs célibataires, l'union de deux personnes s'étant probablement déjà rencontrées et un couple avec un taux de compatibilité record de 90 % !

Dans le septième épisode :

Vous retrouveez Jenna dans un situation très embarassante qui, pour masquer son malaise face à cet homme qu'elle vient d'épouser qui n'est pas réellement un inconnu, devient virulente et piquante. Une attitude qui va déstabiliser Laurent et tous leurs invités.

Vous retrouverez également Laury et Antonin en Norvège pour leur lune de miel. Malgré l'évidence de ce qu'ils ressentent, Laury va être rattrapée par son passé, ce qui va complètement désorienter Antonin.

Extrait vidéo

"C'est un peu osé quand même"

Lucile et Mélanie ne s’attendaient pas à recevoir ce cadeau de la part de leur mère...