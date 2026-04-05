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"Cauchemar en cuisine" à Criquebeuf-sur-Seine mardi 7 avril 2026 sur M6 avec Philippe Echebest (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 5 avril 2026 364
"Cauchemar en cuisine" à Criquebeuf-sur-Seine mardi 7 avril 2026 sur M6 avec Philippe Echebest (vidéo)

Mardi 7 avril 2026 à 21:10, M6 rediffusera le numéro de “Cauchemar en cuisine” dans lequel Philippe Etchebest intervient dans un restaurant en grande difficulté à Criquebeuf-sur-Seine.

Le chef Etchebest va intervenir à Criquebeuf-sur-Seine, dans le restaurant de Laurence et David, un établissement qu’ils ont repris il y a cinq ans. Ils sont épaulés par Martine, et tous les trois forment une équipe de choc !

Décoration vétuste, service en tongs : sans surprise, les craintes du chef se sont vite confirmées, et les problèmes se sont enchaînés les uns après les autres, entre viandes servies crues et produits périmés à table !

Évidemment, les propriétaires avaient complètement perdu le contrôle de la situation.

Mais si le chef Etchebest veut les aider, il va falloir qu’il comprenne pourquoi ils en sont arrivés à un tel point.

Extrait vidéo

"Elle est où ta poubelle ?" 
Le chef Etchebest va de surprise en surprise en inspectant la cuisine de cette restauratrice...

Dernière modification le dimanche, 05 avril 2026 13:28
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