6ème épisode de "Top Chef" mercredi 8 avril 2026 sur M6, menu enfants dans la guerre des restos

Mercredi 8 avril 2026 à 21:10, Stéphane Rotenberg présentera le 6ème épisode de la 17ème saison de "Top Chef" dans lequel les candidats vont devoir imaginer un restaurant de A à Z dont la clientèle sera des adultes, mais aussi des enfants.

Les grands chefs ne s’y trompent pas : les enfants sont les clients de demain. Pour former leur palais dès le plus jeune âge, de plus en plus de tables gastronomiques proposent désormais de véritables menus enfants. Exit les éternels nuggets-frites et les simples demi-portions de plats adultes : les enfants ont aujourd’hui droit à des assiettes créatives, savoureuses et équilibrées, pensées spécialement pour eux.

Certains grands chefs jouent le jeu, comme Glenn Viel qui propose par exemple des tomates du jardin avec de la mozzarella ou un poulet en fricassée accompagné d’une purée de pommes de terre, tandis que Stéphanie Le Quellec, Christophe Hay ou Christian Le Squer imaginent eux aussi des plats pour les plus jeunes, à l’image de coquillettes jambon-comté revisitées.

Voici ce qui attend les candidats...

Les candidats n’auront que 48 heures pour imaginer un restaurant de A à Z : un concept, une décoration et une carte. Mais cette année, le défi se corse : ils devront créer deux menus distincts : un menu pour les adultes et un menu pour les enfants.

Répartis en trois brigades de trois, les candidats s’attaqueront à cette épreuve mythique avec un double objectif : séduire les grands… mais aussi convaincre les petits, souvent les critiques les plus sincères.

C’est pourquoi, cette saison, les enfants s’invitent dans la guerre des restaurants !

Qui saura créer l’expérience capable d’impressionner toute la famille ?

Top Chef : le concours parallèle

Cette année encore se tient, à l’abri des regards, le concours parallèle de Top Chef qui voit s'affronter chaque semaine les cuisiniers éliminés du concours. À l'issue de cette compétition secrète, deux d'entre eux feront leur retour dans Top Chef.

Pour sélectionner ces deux candidats, le jury de Top Chef a missionné deux grands chefs : Fabien Ferré, le plus jeune chef français triplement étoilé, et Yoann Conte, chef doublement étoilé. Ces deux chefs seront accompagnés de François-Régis Gaudry pour challenger les candidats sur différents thèmes et choisir les deux meilleurs, ceux qui pourront réintégrer le concours aux portes des phases finales !