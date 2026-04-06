Inédit de "Détox ta maison" en Normandie chez Anaïs et Cédric mercredi 8 avril 2026 sur TFX (vidéo)

Mercredi 8 avril 2026 à 21:10, TFX diffusera un numéro inédit de "Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger" dans laquelle l'équipe va intervenir chez Anaïs et Cédric en Normandie.

Pour la première fois, Détox Ta Maison met le cap sur la Normandie !

Anaïs, maman de Théa (13 ans), est mariée à Cédric depuis 11 ans. Ensemble, ils ont agrandi la famille avec Jade (9 ans) et Leandro (7 ans). Tous les cinq vivent dans une grande maison de 136 m².

Au rez-de-chaussée, tout paraît sous contrôle. À l'étage en revanche, les chambres des enfants débordent, et une pièce cristallise toutes les tensions : 12 m² envahis par le stock de couture de l'ancienne mercerie d'Anaïs, fermée pour faillite. Ce qui tenait autrefois dans une boutique de 70 m² s'entasse désormais ici. Ce sont plusieurs milliers d'articles qui vont être répertoriés par l'équipe de Détox Ta Maison !

Submergée par ce capharnaüm qui lui rappelle un passé difficile, Anaïs a baissé les bras. Ranger est devenu impossible, et même les chambres des enfants sont laissées à l'abandon. Le premier étage est devenu un sujet tabou.

Cédric, impuissant face à la situation et aux tensions répétées, a pris une décision radicale : ne plus monter à l'étage. Cela fait un an qu'il n'y a pas remis les pieds.

Élodie, Souad, Fanny et PH ont sept jours pour relever un défi de taille : aider Anaïs à laisser son passé de couturière derrière elle et se débarrasser des affaires qui polluent sa maison. Ensemble, ils vont une fois de plus prouver que le tri peut changer des vies !

Extrait vidéo

379km de fils de couture... qui pourraient entourer 10 fois Paris !