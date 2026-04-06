"Cousu Main", 2ème semaine de compétition mercredi 8 avril 2026 sur RMC Life avec Cristina Cordula (vidéo)

Mercredi 8 avril 2026 à 21:10, Cristina Cordula vous donne rendez-vous sur RMC Life pour suivre la seconde semaine de compétition de la nouvelle saison de "Cousu Main".

Pour cette nouvelle saison, le programme se réinvente presque entièrement : un nouvel atelier en plein cœur de Paris, un jury inédit et huit nouveaux couturiers amateurs prêts à relever tous les défis pour tenter de décrocher le très convoité « Prix du meilleur couturier amateur de France ».

Cette année, les candidats se distinguent par une maîtrise technique impressionnante et une créativité sans limites. De quoi surprendre Morgane et Régine, les deux nouvelles expertes du concours, qui leur ont imaginé des épreuves techniques, et de customisation, aussi audacieuses qu’exigeantes. Le tout, sous l’œil expert et bienveillant de la pétillante Cristina Cordula, pour une saison qui s’annonce déjà… « Magnifaïk » !

Le déroulé de la compétition

Chaque semaine, les candidats se retrouvent à l’atelier pour relever deux épreuves successives, réalisées dans un temps limité.

La première épreuve, technique, les invite à confectionner une pièce à partir d’un patron imposé. Précision des coupes, qualité des assemblages et soin des finitions sont au coeur de cet exercice exigeant, qui met en lumière leur savoir-faire et leur sens du détail.

La seconde épreuve laisse place à une créativité plus libre. À partir d’un vêtement existant, les candidats imaginent une transformation en upcycling, repensant volumes, lignes et usages pour proposer une version renouvelée et personnelle de la pièce d’origine.

Ces défis s’articulent autour d’un thème spécifique, allant de l’univers de l’enfance au « Made in USA », en passant par la mode des années 90, afin de stimuler l’imagination et la créativité des amateurs.

À l’issue de ces deux temps forts, le jury évalue l’ensemble des créations et un candidat quitte alors l’aventure. Les autres poursuivent la compétition, déterminés à aller toujours plus loin afin de gagner le concours "Cousu Main" !

Épisode 2 • Retour dans les 90's

Deuxième semaine de compétition dans "Cousu Main" ! Ils ne sont plus que 7 couturiers amateurs encore en lice, prêts à relever de nouveaux défis. Et ce soir, cap sur les années 90 ! Une décennie qui fait un retour remarqué dans la mode et qui inspire les épreuves du jour.

Pour le patron imposé, les candidats devront réaliser une pièce iconique de l’époque : la jupe plissée. Popularisée par Rachel dans Friends ou encore Alicia Silverstone dans Clueless, cette pièce culte avait aussi séduit des stars comme Mariah Carey ou Claudia Schiffer.

Mais les années 90, c’est aussi 1998, l’année de la première victoire de la France à la Coupe du Monde de football. Pour l’épreuve de customisation, les couturiers devront transformer un ou plusieurs maillots de sport masculins en un vêtement de mode féminin.

Créativité, technique et imagination seront essentielles, car à la fin de l’émission, l’un des couturiers quittera définitivement la compétition