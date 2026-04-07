"Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages", nouvel inédit jeudi 9 avril 2026 sur TFX (vidéo)

Jeudi 9 avril 2026 à 21:10, TFX diffusera un nouvel épisode de la 9ème saison de "Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages" : « Tattoo, playa y tapas ».

Marty refait ses valises direction l'Espagne ! Dans l'épisode "Tattoo, playa y tapas" suivez son voyage qui permettra à un champion du monde de BMX et des tatoués en détresse de tourner la page et de se réinventer !

Marty a réalisé les premiers grands tatouages d'Helen, bien avant qu'il ne soit connu grâce à l'émission. Lorsqu'elle apprend qu'il est de passage à Barcelone, dans le studio qu'elle fréquente habituellement, elle y voit l'occasion idéale de corriger un tatouage qu'elle s'était fait elle-même après une rupture. Un geste impulsif devenu un vrai regret.

Pendant son Erasmus à Barcelone, Florian a voulu immortaliser son expérience avec un "BCN" tatoué sur le poignet. Mais ce dernier prête à confusion... De retour sur place, il confie ce souvenir embarrassant à un tatoueur catalan reconnu pour transformer ce raté en un tatouage porteur de sens.

Après une importante perte de poids à la suite d'une opération de l'estomac, Tara, souhaite atténuer les vergetures qui lui rappellent une période difficile, et ainsi se réapproprier pleinement son corps. Marty va l'accompagner dans cette démarche pleine d'émotion.

Matthias Dandois, figure majeure du BMX et dix fois champion du monde, devait initialement se rendre à Barcelone. Les intempéries en ont décidé autrement ! C'est finalement à Paris, dans son shop, que Marty le recevra. Une rencontre entre deux experts dans leur domaine, simple et sincère, pour repartir sur de bonnes bases !