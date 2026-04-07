Nouvel inédit de "Vis ma vie" jeudi 9 avril 2026 sur NOVO 19 avec Olivier Delacroix

Jeudi 9 avril 2026 à 21:10, Olivier Delacroix présentera sur NOVO 19 un nouveau numéro de "Vis ma vie" dans lequel vous allez découvrir deux nouvelles immersions inédites.

“Vis ma vie” propose une expérience humaine forte et immersive : pendant 72 heures, deux personnes que tout oppose vont se rencontrer, s’apprivoiser, et vivre, parfois malgré elles, la réalité de l’autre.

Un partage où l’on s’étonne, où l’on rit… et où, souvent, on en ressort grandi, enrichi et totalement chamboulé.

Agriculteur // Bénévole auprès des sans-abri



Julie, coach de pilates à Paris et adepte de la zénitude, part à la ferme de Thierry, agriculteur dans le Pas-de-Calais. Lever à l’aube, nettoyage du fumier, calibrage des poireaux et conduite d’un tracteur de 40 tonnes sont au programme !

En parallèle, Thibault, concessionnaire automobile dans le sud de la France, découvre le quotidien de Manu, bénévole parisien engagé auprès des sans-abri : maraudes, cuisines solidaires et réalité brute de la rue vont bouleverser ses certitudes.

Retour sur expérience en plateau et en public

Dans la dernière partie, nous retrouverons tous les participants en plateau. Ils reviendront sur leur expérience et sur la façon dont celle-ci a changé leur vie. Ici, pas de confrontation : l’objectif est avant tout le partage, le débat, l’échange et la découverte.