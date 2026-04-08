"Le Bigdil" : Spéciale mecanique vendredi 10 avril 2026 sur RMC Story (vidéo)

Vendredi 10 avril 2026 à 21:10, Vincent Lagaf' présentera sur RMC Story un nouveau numéro inédit du jeu "Le Bigdil" qui plonge dans l'une des passions de l'animateur : la mécanique.

C'est le jeu emblématique qui a marqué des générations, réunissant chaque soir des millions de téléspectateurs autour de Vincent Lagaf’ et de son incontournable complice Bill, pour tenter leur chance et découvrir les surprises cachées derrière le rideau.

Après un retour triomphal, place à la nouvelle saison qui vous réserve beaucoup de surprises...

"Le Bigdil" vous embarque dans une série d’épisodes entièrement thématiques, avec encore plus de jeux, plus de danses, et bien sûr, toujours des voitures à gagner... L’émission monte en puissance avec une centaine de nouveaux jeux créés pour défier les candidats dans une atmosphère survoltée, festive et totalement déjantée !

Spéciale mécanique

Pour ce nouvel épisode inédit, "Le Bigdil" plonge dans l'une des passions de Vincent Lagaf' : la mécanique !

Le principe est simple : les candidats enchaînent des épreuves pour gagner des cadeaux. Mais après chaque jeu, un choix crucial s'impose : garder leurs gains… ou les échanger contre le rideau, avec le risque de tout perdre ou de repartir avec encore plus !

Cette semaine, place à des épreuves cultes comme le cric, le radar ou encore les capots en folie. À la clé : des cadeaux toujours plus impressionnants… et peut-être la mythique voiture ! Suspense et rebondissements garantis jusqu'au bout.

Avec Vincent Lagaf' et Bill, l'ambiance est toujours au rendez-vous ! Complices et joueurs, ils accompagnent les candidats dans chaque choix.