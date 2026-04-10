La pièce "Trois hommes et un couffin" à revoir sur France 4 dimanche 12 avril 2026

Dimanche 12 avril 2026 à 21:00, France 4 rediffusera la pièce "Trois hommes et un couffin", une comédie intemporelle sur la paternité de trois célibataires endurcis adaptée du grand succès cinématographique.

Le film Trois hommes et un couffin a marqué les mémoires de plusieurs générations de Français. Trente ans plus tard, la problématique des trentenaires et de la paternité n'a pas pris une ride, bien au contraire !

Pour sa création théâtrale, cette histoire drôle et pleine de rebondissements revient dans une mise en scène moderne, avec ses savoureux dialogues remis au goût du jour.

L'histoire en quelques lignes...

Jacques laisse un message à ses deux colocataires Pierre et Michel, avant son départ pour le Japon : « Un copain déposera un colis et passera le reprendre plus tard ».

Un matin, un petit paquet les attend devant la porte de l'appartement... Un petit paquet qui n'est autre qu'un bébé emmitouflé dans son couffin. Le nouveau venu va bouleverser le quotidien de ces trentenaires fêtards. Pour eux, adieu la liberté et les aventures sans lendemain !

Une pièce mise en scène par Coline Serreau, captée au Théâtre du Gymnase en 2018 avec : BEN, Bruno Sanches, Alex Vizorek, François Bureloup, Antonia de Rendinger, Barbara Bolotner, Bénédicte Choisnet et Lionel Correcher.