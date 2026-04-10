recherche
Divertissements

La pièce "Trois hommes et un couffin" à revoir sur France 4 dimanche 12 avril 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 10 avril 2026 178
La pièce "Trois hommes et un couffin" à revoir sur France 4 dimanche 12 avril 2026

Dimanche 12 avril 2026 à 21:00, France 4 rediffusera la pièce "Trois hommes et un couffin", une comédie intemporelle sur la paternité de trois célibataires endurcis adaptée du grand succès cinématographique.

Le film Trois hommes et un couffin a marqué les mémoires de plusieurs générations de Français. Trente ans plus tard, la problématique des trentenaires et de la paternité n'a pas pris une ride, bien au contraire !

Pour sa création théâtrale, cette histoire drôle et pleine de rebondissements revient dans une mise en scène moderne, avec ses savoureux dialogues remis au goût du jour.

L'histoire en quelques lignes...

Jacques laisse un message à ses deux colocataires Pierre et Michel, avant son départ pour le Japon : « Un copain déposera un colis et passera le reprendre plus tard ».

Un matin, un petit paquet les attend devant la porte de l'appartement... Un petit paquet qui n'est autre qu'un bébé emmitouflé dans son couffin. Le nouveau venu va bouleverser le quotidien de ces trentenaires fêtards. Pour eux, adieu la liberté et les aventures sans lendemain !

Une pièce mise en scène par Coline Serreau, captée au Théâtre du Gymnase en 2018 avec : BEN, Bruno Sanches, Alex Vizorek, François Bureloup, Antonia de Rendinger, Barbara Bolotner, Bénédicte Choisnet et Lionel Correcher.

Dernière modification le vendredi, 10 avril 2026 10:36
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Zone Interdite&quot; en immersion sur le chantier de Reine des Neiges dimanche 12 avril 2026 sur M6

"Zone Interdite" en immersion sur le chantier de Reine des Neiges dimanche 12 avril 2026 sur M6

10 avril 2026 - 11:27

Sur le même thème...

&quot;La meilleure boulangerie de France&quot; vendredi 10 avril 2026, voici les boulangeries en compétition ce soir sur M6

"La meilleure boulangerie de France" vendredi 10 avril 2026, voici les boulangeries en compétition ce soir sur M6

10 avril 2026 - 09:11

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; dans le Périgord, des émotions à vivre sur France 5 samedi 11 avril 2026

"Echappées belles" dans le Périgord, des émotions à vivre sur France 5…

09 avril 2026 - 14:28 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...