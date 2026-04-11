"Mariés au premier regard" lundi 13 avril 2026 sur M6, voici ce qui va se passer dans le 8ème épisode (vidéo)

Lundi 13 avril 2026 à 21:10, M6 diffusera le huitième épisode de la 10ème saison inédite de "Mariés au premier regard" avec Estelle Dossin et Marie Tapernoux. Voici ce qui va se passer et les premières images...

Pour cette 10ème saison, jamais l’amour ne triomphera autant ! Estelle Dossin et Marie Tapernoux vont plus loin afin de répondre aux espoirs de 16 nouveaux célibataires. Les expertes innovent avec un nouvel algorithme analysant l'attraction physique.

Au programme également : deux mariages simultanés de deux sœurs célibataires, l'union de deux personnes s'étant probablement déjà rencontrées et un couple avec un taux de compatibilité record de 90 % !

Dans le huitième épisode :

Le premier double mariage de l'expérience avec Alex et Lucile et Mélanie et Antoine va avoir lieu. Mais les doutes de Mélanie bien plus fragiles que sa soeur Lucile vont refaire surface au pire moment...

Après la journée de rêve de leur mariage, Perrine et Alexandre vont se rendre compte que, malgré leur folle attirance, ils mènent des vies très différentes et qu'il leur falloir s'adapter pour que leur amour s'épanouisse.

Vous ferez la connaissance d'Estelle, une participante pas comme les autres. Une footballeuse professionnelle de 27 ans qui souffre tant des préjugés sur son métier qui sont la cause de son célibat. Mais pour trouver enfin le bonheur, elle va devoir convaincre une personne très importante pour elle...

Extrait vidéo

"Au quotidien, ce sont des sacrifices"

Footballeuse professionnelle, Estelle espère rencontrer quelqu’un qui comprendra son mode de vie