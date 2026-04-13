Le concert de Rihanna "Loud - Live at the O2" à revoir sur France 4 mercredi 15 avril 2026

Mercredi 15 avril 2026 à 21:00, France 4 vous proposera de revoir le concert de Rihanna à l'O2 Arena de Londres en 2011.

Capté à l’O2 Arena de Londres lors de sa tournée Loud Tour, ce concert marque un moment charnière dans la carrière de Rihanna, où l’artiste s’impose définitivement comme une performer mondiale incontournable.

Portée par l’énergie brute de ses plus grands hits (Only Girl, What’s My Name, Umbrella, We Found Love), le show « à l’américaine » alterne entre puissance pop, sensualité et maîtrise visuelle.

Entre scénographie spectaculaire, chorégraphies millimétrées et moments plus intimes, Rihanna livre une performance complète, à la fois électrique et incarnée. Le concert révèle une artiste en pleine affirmation, qui dépasse son statut de hitmaker pour devenir une véritable icône de scène.

Plus qu’un simple live, le Loud Tour est une immersion dans l’univers d’une star au sommet de son influence, capturant l’instant précis où tout bascule vers la légende.