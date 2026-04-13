7ème épisode de "Top Chef" mercredi 15 avril 2026 sur M6, défi pâtisserie au château de Fontainebleau (vidéo)

Mercredi 15 avril 2026 à 21:10, Stéphane Rotenberg présentera le 7ème épisode de la 17ème saison de "Top Chef" qui impose aux candidats deux défis majeurs centrés sur la réinvention de classiques de la pâtisserie française depuis le château de Fontainebleau.

En France, on consomme deux fois plus de desserts que nos voisins européens, et les grands noms de la gastronomie ne s’y trompent pas : de plus en plus d’entre eux se lancent dans l’aventure sucrée. Yannick Alléno, Alain Ducasse, Olivier Nasti, Glenn Viel et Mauro Colagreco explorent chacun l’univers sucré à travers chocolateries, glaces ou boulangeries-pâtisseries.

Cette semaine dans Top Chef, l’épisode met la pâtisserie à l’honneur : les candidats devront réinventer les desserts favoris des Français et faire preuve d’inventivité. Au Château de Fontainebleau, le défi s’annonce redoutable : les candidats vont devoir réinventer l’île flottante. En affrontant Jeffrey Cagnes et le riz au lait en se mesurant à Sébastien Vauxion.

Pour juger leurs créations, les accompagner et les challenger, quatre chefs de renom seront présents : Nicolas Paciello, Marie Simon, Christophe Michalak et Jessica Préalpato. Créativité, précision et technique seront indispensables pour sublimer deux classiques de la pâtisserie et prouver qu’ils peuvent s’imposer dans l’univers exigeant de la pâtisserie.

Top Chef : le concours parallèle

Cette année encore se tient, à l’abri des regards, le concours parallèle de Top Chef qui voit s'affronter chaque semaine les cuisiniers éliminés du concours. À l'issue de cette compétition secrète, deux d'entre eux feront leur retour dans Top Chef.

Pour sélectionner ces deux candidats, le jury de Top Chef a missionné deux grands chefs : Fabien Ferré, le plus jeune chef français triplement étoilé, et Yoann Conte, chef doublement étoilé. Ces deux chefs seront accompagnés de François-Régis Gaudry pour challenger les candidats sur différents thèmes et choisir les deux meilleurs, ceux qui pourront réintégrer le concours aux portes des phases finales !

Extrait vidéo

« T’es sûr que t’as pas confondu le sel et le sucre ? »

Avec Hélène Darroze dans les parages, la déconcentration peut vite arriver...

« Le chef Cagnes s’est coupé. »

Même les meilleurs peuvent faire des erreurs...