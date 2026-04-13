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Inédit de "Détox ta maison" chez Virginie et David mercredi 15 avril 2026 sur TFX (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 13 avril 2026 206
Inédit de "Détox ta maison" chez Virginie et David mercredi 15 avril 2026 sur TFX (vidéo)

Mercredi 15 avril 2026 à 21:10, TFX diffusera un numéro inédit de "Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger" dans laquelle l'équipe va intervenir chez Virginie et David.

Il y a onze ans, deux rêves se réalisent pour Virginie et David : la naissance de leur fille Iléana et l'achat de leur maison. Grâce à l'aide précieuse des parents de David, les travaux avancent rapidement. La maison de 90 m² est rénovée, soignée, pleine de promesses...

Mais aujourd'hui, elle n'est plus qu'un débarras d'objets en tout genre. Depuis l'adolescence, David accumule : vêtements, motos, voitures, avions télécommandés... Acheter est devenu un réflexe.

Pendant longtemps, Virginie a tenu bon. Elle rangeait, triait, tentait de garder le contrôle. Puis la crise sanitaire a tout bouleversé. Infirmière et chauffeur routier, ils ont tenu le pays à bout de bras. Mais chez eux, épuisés physiquement et moralement, ils ont fini par lâcher prise. Peu à peu, la maison s'est laissée submerger.

Aujourd'hui, le désordre s'est installé dans chaque pièce et isole le couple. Les grands-parents ne viennent plus. Virginie et David partagent désormais peu de moments ensemble. Lui préfère fuir la maison et ce qu'elle est devenue.

Au hangar, David va devoir affronter l'ampleur de ce qu'il a accumulé et mesurer tout l'argent dépensé depuis trente ans : des objets de loisirs en série, des piles de vêtements - au point d'avoir assez de paires de chaussettes pour ne pas porter deux fois la même pendant presque un an ! Sans compter quelques pépites encore enfouies sous le désordre du garage.

Après avoir tout donné pendant la crise sanitaire, c'est à leur tour d'être aidés.

Élodie, Souad, Tina et Matteo ont sept jours pour réconcilier une famille, rendre à Virginie et David la maison qu'ils méritent et offrir à Iléana une chambre qui lui ressemble.

Extrait vidéo

De sacrés pépites dans ce hangar

Dernière modification le lundi, 13 avril 2026 11:21
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