"Cousu Main", 3ème semaine de compétition mercredi 15 avril 2026 sur RMC Life, spéciale enfants (vidéo)

Mercredi 15 avril 2026 à 21:10, Cristina Cordula vous donne rendez-vous sur RMC Life pour suivre la troisième semaine de compétition de la nouvelle saison de "Cousu Main".

Pour cette nouvelle saison, le programme se réinvente presque entièrement : un nouvel atelier en plein cœur de Paris, un jury inédit et huit nouveaux couturiers amateurs prêts à relever tous les défis pour tenter de décrocher le très convoité « Prix du meilleur couturier amateur de France ».

Cette année, les candidats se distinguent par une maîtrise technique impressionnante et une créativité sans limites. De quoi surprendre Morgane et Régine, les deux nouvelles expertes du concours, qui leur ont imaginé des épreuves techniques, et de customisation, aussi audacieuses qu’exigeantes. Le tout, sous l’œil expert et bienveillant de la pétillante Cristina Cordula, pour une saison qui s’annonce déjà… « Magnifaïk » !

Le déroulé de la compétition

Chaque semaine, les candidats se retrouvent à l’atelier pour relever deux épreuves successives, réalisées dans un temps limité.

La première épreuve, technique, les invite à confectionner une pièce à partir d’un patron imposé. Précision des coupes, qualité des assemblages et soin des finitions sont au coeur de cet exercice exigeant, qui met en lumière leur savoir-faire et leur sens du détail.

La seconde épreuve laisse place à une créativité plus libre. À partir d’un vêtement existant, les candidats imaginent une transformation en upcycling, repensant volumes, lignes et usages pour proposer une version renouvelée et personnelle de la pièce d’origine.

Ces défis s’articulent autour d’un thème spécifique, allant de l’univers de l’enfance au « Made in USA », en passant par la mode des années 90, afin de stimuler l’imagination et la créativité des amateurs.

À l’issue de ces deux temps forts, le jury évalue l’ensemble des créations et un candidat quitte alors l’aventure. Les autres poursuivent la compétition, déterminés à aller toujours plus loin afin de gagner le concours "Cousu Main" !

Épisode 3 • Spéciale enfants

Troisième semaine de compétition dans "Cousu main" et place à une spéciale enfance !

Ils ne sont plus que 6 couturiers amateurs en lice, prêts à relever des défis en version miniature… Car coudre petit, c’est souvent encore plus compliqué. Moins de matière, mais autant - voire plus - d’exigence. Précision et patience seront essentielles.

Pour le patron imposé, les candidats devront réaliser une salopette pour enfant, avec des étapes techniques incontournables : montage de la fourche, poches à l’italienne, taille dos élastiquée et ajustement des bretelles.

Pour l’épreuve de customisation, place à l’imagination : à partir de vêtements et textiles recyclés, les couturiers devront créer un déguisement pour enfant inspiré de leurs rêves ou du métier qu’ils imaginaient faire plus jeunes.

Une soirée créative et pleine de surprises pour les couturiers, mais à l’issue des 2 épreuves, l’un d’entre eux quittera définitivement la compétition.