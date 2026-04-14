recherche
Divertissements

"Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages", nouvel inédit jeudi 16 avril 2026 sur TFX

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 14 avril 2026 106
"Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages", nouvel inédit jeudi 16 avril 2026 sur TFX

Jeudi 16 avril 2026 à 21:10, TFX diffusera un nouvel épisode de la 9ème saison de "Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages" : « L'encre des fans ».

Pascal, presque retraité, vient recouvrir un tatouage raté qu'il porte depuis plus de 35 ans. Après des années d'hésitation, il pousse la porte du shop : touchant, drôle et lumineux, il est enfin prêt à tourner la page.

Alexandra, grande fan de Johnny Hallyday, souhaite recouvrir un hommage raté. Émue mais déterminée, elle compte sur Maya pour transformer ce tatouage en un symbole digne de celui qu'elle admire tant.

À Dinan, les deux geeks Abdel Pedro et Aurel Rondl viennent en aide à Julien. Un papa poule qui s'est fait tatouer à l'effigie de sa fille mais ne supporte plus le résultat...

À Nantes, Abdel Pedro retrouve son ancien maître, Fabrizio, pour un défi inattendu : recouvrir le tatouage d'une jeune Bretonne qui, sur un coup de tête, s'est fait tatouer un... pénis ! Honteuse, elle leur confie la mission de transformer ce fiasco en un tatouage qu'elle pourra enfin porter sans rougir.

Dernière modification le mardi, 14 avril 2026 11:26
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Divertissements, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

Nouvel inédit de &quot;Vis ma vie&quot; jeudi 16 avril 2026 sur NOVO 19 avec Olivier Delacroix

Nouvel inédit de "Vis ma vie" jeudi 16 avril 2026 sur NOVO 19 avec Olivier Delacroix

14 avril 2026 - 11:38

Sur le même thème...

Nouvel inédit de &quot;Vis ma vie&quot; jeudi 16 avril 2026 sur NOVO 19 avec Olivier Delacroix

Nouvel inédit de "Vis ma vie" jeudi 16 avril 2026 sur NOVO 19 avec Olivier Delacroix

14 avril 2026 - 11:38

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 16 avril 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 16 avril 2026 sur France 2, sommaire du magazin…

14 avril 2026 - 09:41 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...