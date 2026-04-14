"Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages", nouvel inédit jeudi 16 avril 2026 sur TFX

Jeudi 16 avril 2026 à 21:10, TFX diffusera un nouvel épisode de la 9ème saison de "Tattoo Cover : Sauveurs de tatouages" : « L'encre des fans ».

Pascal, presque retraité, vient recouvrir un tatouage raté qu'il porte depuis plus de 35 ans. Après des années d'hésitation, il pousse la porte du shop : touchant, drôle et lumineux, il est enfin prêt à tourner la page.

Alexandra, grande fan de Johnny Hallyday, souhaite recouvrir un hommage raté. Émue mais déterminée, elle compte sur Maya pour transformer ce tatouage en un symbole digne de celui qu'elle admire tant.

À Dinan, les deux geeks Abdel Pedro et Aurel Rondl viennent en aide à Julien. Un papa poule qui s'est fait tatouer à l'effigie de sa fille mais ne supporte plus le résultat...

À Nantes, Abdel Pedro retrouve son ancien maître, Fabrizio, pour un défi inattendu : recouvrir le tatouage d'une jeune Bretonne qui, sur un coup de tête, s'est fait tatouer un... pénis ! Honteuse, elle leur confie la mission de transformer ce fiasco en un tatouage qu'elle pourra enfin porter sans rougir.