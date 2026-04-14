Nouvel inédit de "Vis ma vie" jeudi 16 avril 2026 sur NOVO 19 avec Olivier Delacroix

Jeudi 16 avril 2026 à 21:10, Olivier Delacroix présentera sur NOVO 19 un nouveau numéro de "Vis ma vie" dans lequel vous allez découvrir deux nouvelles immersions inédites.

“Vis ma vie” propose une expérience humaine forte et immersive : pendant 72 heures, deux personnes que tout oppose vont se rencontrer, s’apprivoiser, et vivre, parfois malgré elles, la réalité de l’autre.

Un partage où l’on s’étonne, où l’on rit… et où, souvent, on en ressort grandi, enrichi et totalement chamboulé.

Sénior // Influenceur



Près de Chartres, Denise, 88 ans, vit dans une colocation pour seniors d’un genre nouveau. Elle accueille Sophie, une jeune retraitée fan de métal, ultra indépendante et farouchement accrochée à sa liberté. Parviendra-t-elle à surmonter les règles de la vie en communauté ?

À Paris, Mamad, influenceur aux millions d’abonnés, partage son quotidien avec Franck. Ce tapissier-décorateur de 55 ans, très éloigné des réseaux sociaux, va découvrir une vie ultra-connectée qui va bouleverser ses certitudes.

Retour sur expérience en plateau et en public

Dans la dernière partie, nous retrouverons tous les participants en plateau. Ils reviendront sur leur expérience et sur la façon dont celle-ci a changé leur vie. Ici, pas de confrontation : l’objectif est avant tout le partage, le débat, l’échange et la découverte.