Nouvel inédit de "Taratata 100 % live" le 24 avril 2026 sur France 2, les invités de Nagui

À ne pas manquer sur France 2 vendredi 24 avril 2026 à 22:55, la diffusion d'un nouvel inédit de "Taratata 100% live". Voici les artistes qui seront aux côtés de Nagui.

Pour ce nouveau numéro, Taratata poursuit son exploration de toutes les scènes musicales en réunissant artistes confirmés et signatures fortes, autour du live. Aux côtés de Nagui, la soirée fait dialoguer les styles, les générations et les engagements à travers une série de performances singulières.

À l’occasion de la sortie de son livre « Caché derrière », prévue le 23 avril aux éditions du Cherche Midi, Laurent Voulzy est l’invité exceptionnel de Nagui. Il reviendra sur des souvenirs de carrière, des rencontres marquantes et partagera un moment musical privilégié avec le public de Taratata en interprétant « Le rêve du pêcheur » écrite par Alain Souchon et sortie en 1992. Avec Isaure Le Faou, il chantera « Somerset Maugham » d’Alain Souchon qui rend hommage à l’écrivain anglais. Frissons garantis.

Autre moment fort du plateau : Youssou N’Dour et Fally Ipupa, stars de la musique africaine, se retrouvent pour un duo exceptionnel autour de « Migrants des rêves ». Une rencontre inédite entre deux icônes, portée par un titre à la résonance universelle. Cette performance aborde avec sensibilité le périple risqué d’un migrant qui poursuit ses rêves vers le vieux continent. La star de la musique sénégalaise défendra également « Sam Fall » aux côtés de la reine de l’afro-pop Angélique Kidjo, dont le nouvel album, « Hope!! » sort le 24 avril.

Électron libre de la pop française et révélation masculine aux dernières Victoires de la Musique, Sam Sauvage proposera « J’suis pas bo », un titre à contre-courant, entre autodérision et énergie brute, extrait de son premier album pop-rock « Mesdames, Messieurs ! »

De retour sur le plateau, les Lillois de Skip The Use défendront « We Are Good », un morceau fédérateur et intensément scénique, reflet de leur engagement envers la jeunesse et de leur vision contemporaine du monde. Ils seront rejoints sur scène par le DJ et producteur Mosimann notamment des « tracks de vos rêves », pour présenter ensemble « Ghosts », une revisite électro d’un titre culte du groupe sorti en 2012.

Pour la première fois sur le plateau, le trio londonien Bar Italia présentera « Fundraiser », un morceau frais et acide issu de leur cinquième album « Some Like It Hot ».

Gauvain Sers dévoilera « Boulevard de l’enfance », chanson-titre de son quatrième album sorti le 27 mars dernier et chanté avec Francis Cabrel. Ce single aborde la question de l’enfance abusée et notre propre rapport à l’indifférence.

Enfin, l’artiste franco-brésilienne multi-instrumentiste Gildaa interprétera « Pensées diluviennes », une performance habitée qui décrit son état d’esprit mystique et captivant dans lequel chacun peut se reconnaître.

Tout au long de la soirée, Nagui accompagnera les artistes dans des échanges spontanés, entre récits personnels et regards croisés sur leurs parcours, avec des moments acoustiques inédits.

Un numéro où le live s’impose comme un espace de liberté, de narration et de rencontre.