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"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 19 avril 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 18 avril 2026 275
"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 19 avril 2026 sur France 2

Avant le retour des inédits, Frédéric Lopez vous proposera de revoir dimanche 19 avril 2026 à 16:10 sur France 2 un numéro de son émission "Un dimanche à la campagne". Voici les invités qui seront à ses côtés.

Cette semaine dans Un Dimanche à La Campagne, les trois invités de Frédéric Lopez, tous issus de milieux modestes, ont réussi à atteindre - chacun dans leur domaine- l’excellence.

Garou, le chanteur canadien aux millions d’albums est découvert en France dans « Notre dame de Paris ». Mais avant les tournées mondiales, il a dû sortir du carcan de son enfance.

Celle qui n'a pas eu peur de casser les codes, c'est l’actrice Sylvie Testud, à la carrière couronnée de prix. Et qui pourtant, a su très jeune, rompre avec les traditions.

Le ministre de la Justice, Éric Dupond Moretti, fut pendant plus de 30 ans l’un des plus grands avocats de France. Une vocation qui prend racine dans un drame familial : l’assassinat de son grand-père.

Dimanche, trois destinées exceptionnelles se rencontrent…le temps d’un dimanche à la campagne.

Extrait vidéo

Eric Dupond-Moretti raconte dans quel état ses premières plaidoiries le mettaient.

Sylvie Testud raconte comment elle a appris le japonais en un temps records pour un rôle.

Garou revient sur la façon dont il a été choisi pour la comédie musicale Notre-Dame de Paris, alors même que Richard Cocciante ne voulait pas d’un chanteur de blues.

Dernière modification le samedi, 18 avril 2026 15:24
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